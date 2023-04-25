用多少溯源標籤需限期回報 農委會盼更貼近雞蛋產銷

為配合農委會精進雞蛋溯源標籤管理措施，中華民國養雞協會宣布即日起飼養4萬隻以上的蛋雞場，改為每個月向養雞協會申請溯源標籤一次，每次印製一個月的使用量；4萬隻以下蛋機場則維持2個月申請一次，每次申請，須回報剩餘標籤最小流水號，以利統計標籤使用數，進而更貼近雞蛋實際生產狀況。

近期因進口雞蛋大舉來台搶市，加上餐飲業、小吃等紛紛改菜單不用蛋，雞蛋消費遲滯；暫停約一個月雞蛋報價，北市蛋商公會也在24日恢復，產地價45.5元、批發價55元；原本黑市每箱雞蛋一度喊到1500元，近期也慢慢恢復相對正常，每箱價格落在1100元左右；大量進口雞蛋與消費型態改變撐住了這波蛋荒，但國產雞蛋生產供應仍不足。

這波缺蛋嚴峻，到底缺多少蛋，農委會常說不清遭外界詬病，提出的數字也與產業實際樣態有差距，主要因為我國八成以上仍採取傳統箱蛋計算，非超市盒蛋、雷射噴印可精算數量，箱蛋每箱「號稱」200顆，實際上160至220顆都有，根本難以精準數量，加上農委會資料來自中華民國養雞協會，計算有時間差，因此農委會要求提出精進措施。

農委會畜牧處副處長江文全表示，農委會透過養雞協會進行溯源標籤管理，農民生產雞蛋後，必須向養雞協會申請溯源標籤，貼在蛋箱上以便溯源，以往每位農戶這段時間內，到底用了多少標籤、出貨多少量，雞協蒐集資訊頻度有嚴重落差，不能溯源標籤已經用了，資料卻經過3個月後才彙整到養雞協會，這樣產銷資訊不夠即時，管理上不夠完整，對產銷資訊的掌握大打折扣，這一年來雞蛋產銷事件，認為這部分可以加強與落實。

江文全說，以洗選蛋為例，就很清楚，進多少蛋、洗多少蛋，數量掌握透明；但對於箱蛋，大小農戶對於標籤的掌握與管理都不同，有的農民並不繳交資料，重視的程度也參差不齊，不能說繳回的資料是2個月前的，這樣其實產銷資訊講不清楚，雖然都有溯源，但不夠即時，不只溯源也掌握食安，雖然細節仍未與雞協詳談，希望透過制度，進一步貼近產業生產資訊。