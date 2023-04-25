侯友宜怨1200月票補貼不夠 鄭文燦：會檢討是否充足

基北北桃「1200月票」預計7月上路，新北市長侯友宜怨，中央3年200億補貼不夠，認為經費也須重新試算。行政院副院長鄭文燦表示，會檢討3年預算是否充足，不過現在最重要就是儘速在7月1日上路，對通勤族是一大福音。

行政院今天上午在三創生活園區舉辦「2023總統盃黑客松 徵件啟動記者會」，宣告「2023總統盃黑客松」徵件正式啟動，鄭文燦、交通部長王國材、數位發展部長唐鳳、總統府副秘書長張惇涵等人出席。

基北北桃1200月票將於7月上路，侯友宜認為，中央現在只編列3年200億，面對將近千萬人口，這樣的補貼及3年200億不夠；如何讓整個近千萬人口每年有15億的運輸量，讓整個運輸能夠順暢、品質能保證，都很重要。經費上也須重新再試算，如何讓這樣一個好的美意能夠不斷的延續下去，長長久久照顧基北北桃的市民朋友。

鄭文燦表示，3年200億元預算，就是要實現平價公共運輸，降低上班族負擔，同時推動交通低碳生活轉型，讓首都生活圈紓壓，有多重功能。

他強調，會檢討3年預算是否充足，不過現在最重要就是儘速在7月1日上路，這對通勤族是一大福音，最重要是讓民眾覺得方便好用。