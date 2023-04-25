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詐很兇！停車場收費招牌「兩小字」惹怒車主 網建議1999檢舉

聯合新聞網／ 綜合報導
停車場價目牌的「時」字上方有用黑色簽字筆補註「半小」兩字，意思是每半小時40元。 圖擷自臉書
停車場價目牌的「時」字上方有用黑色簽字筆補註「半小」兩字，意思是每半小時40元。 圖擷自臉書

台北市寸土寸金，市區內停車位一格難求，日前有一名網友發文表示，自以為發現有1小時40元的停車場，結果是烏龍一場，引發網友共鳴。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「台北想停到一小40的停車場，我還是太天真了」，照片中清晰可見，在台北市松江二站的一處停車場，在入口處的價目牌上寫著臨停40元／時，當日最高250元，但是，再拉近距離仔細一瞧才發現，價目牌的「時」字上方有用黑色簽字筆補註「半小」兩字，意思是每半小時40元，並非1小時40元，被誤導的原PO一整個氣炸！

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，許多網友對此現象提出譴責，「陷阱卡」、「詐欺欸」、「超賤的，不注意還真以為」、「這完全是陷阱吧！詐很兇」、「可是我覺得他『半小』這樣搞滿哭的」、「根本詐騙」、「看很久才發現是半小時，真的很容易上賊船」、「這有誤導的嫌疑吧」、「這可以檢舉吧！超賤的，鬼才看得到」、「一小時80，嚇死人！」

業者這樣的行為引起許多公憤「收這麼貴連招牌都捨不得花錢」、「黑心停車場亂象一堆，政府是睡著了沒有規範制定規則嘛！太扯了！」，網友紛紛建議，「歡迎支持跟台北市停車管理工程處檢舉，亦可寫1999檢舉」、「大家fb搜尋並加入反對調漲停車費聯盟，一起跟政府抗議！」

不過，也有不少網友表示「通化夜市有一個停車場半小時70，呵呵」、「台北信義區一小時90-120」、「上限250蠻佛心的耶」、「直接停8小這樣比較不虧」、「台北40元的有啊，但要找就是了，大多公有的是這價格」。

停車場價目牌的「時」字上方有用黑色簽字筆補註「半小」兩字，意思是每半小時40元。 圖擷自臉書
停車場價目牌的「時」字上方有用黑色簽字筆補註「半小」兩字，意思是每半小時40元。 圖擷自臉書

停車場 停車費 半小時

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