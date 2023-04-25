「免疫債」來臨了？醫師爆：診間炸翻 感冒拉肚子的人超多

兒童感染科醫師顏俊宇昨(24)日在臉書表示，「週一門診炸裂像菜市場」，自己從早至晚共看了197 人的門診，且病患症狀相似，都是感冒、發燒、拉肚子，一些人還有皮膚問題，讓他「看診完感覺快升天」，累癱趴在桌上留影。

顏俊宇醫師表示，由於掛號眾多，且不少門診變單診，晚診還請學妹幫忙加開2診吸收45名病患，「不然夜診再加這45人，他不知道要看到幾點」。

該文釣出也是醫界同業的耳鼻喉科醫師應聲附和：「學長辛苦了，不知道是不是免疫債的關係，我今天也看了100多人」。也有網友表示，可能是「星期一症候群」，孩童在假日遊玩，或進入到公共場所接觸頻繁感染源，讓週一門診都比平日往常還多。

網友表示，「最近腸病毒好像也變多了」，也有剛好在診間的網友說，「真的！午診爆滿到門口！我家也貢獻了一位。」