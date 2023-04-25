聽新聞
test
0:00 / 0:00
「免疫債」來臨了？醫師爆：診間炸翻 感冒拉肚子的人超多
兒童感染科醫師顏俊宇昨(24)日在臉書表示，「週一門診炸裂像菜市場」，自己從早至晚共看了197 人的門診，且病患症狀相似，都是感冒、發燒、拉肚子，一些人還有皮膚問題，讓他「看診完感覺快升天」，累癱趴在桌上留影。
顏俊宇醫師表示，由於掛號眾多，且不少門診變單診，晚診還請學妹幫忙加開2診吸收45名病患，「不然夜診再加這45人，他不知道要看到幾點」。
該文釣出也是醫界同業的耳鼻喉科醫師應聲附和：「學長辛苦了，不知道是不是免疫債的關係，我今天也看了100多人」。也有網友表示，可能是「星期一症候群」，孩童在假日遊玩，或進入到公共場所接觸頻繁感染源，讓週一門診都比平日往常還多。
網友表示，「最近腸病毒好像也變多了」，也有剛好在診間的網友說，「真的！午診爆滿到門口！我家也貢獻了一位。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言