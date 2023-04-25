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搭公車一個小動作讓司機超無言 85張貼紙黏滿它：不少人都做錯

聯合新聞網／ 綜合報導
擷自「路上觀察學院」臉書社團。
擷自「路上觀察學院」臉書社團。

國人在上下公車使用悠遊卡刷卡付費時，是否曾留意到刷卡機有著司機先生的「溫馨小提醒」？一名網友在「路上觀察學院」臉書社團PO出一張「超有感」照片，讓不少人意會到，原來會不經意地拿悠遊卡去刷標有「上下車請刷卡」的橘色螢幕，而非下方正確的「NFC CARD」感應區。

網友在「路上觀察學院」臉書社團PO出一張公車司機用來提醒乘客上下車正確刷卡的「紅色箭頭小貼紙」，照片中的貼紙多到密密麻麻快布滿橘色螢幕和下方正確「NFC CARD」感應區的交接處，並將箭頭努力地朝向下方正確的感應區方向狂指，讓網友紛紛笑道：「司機怨念很深」，也有不少網友招認：「我就是刷螢幕的那個傻子」。

原PO表示，這是近日在台北永康街口搭公車時發現的，不少網友表示，真的會不經意就拿悠遊卡刷了橘色螢幕，還會疑惑問司機：「怎麼刷不過」，通常司機會直接回答：「下面」，但也有阿嬤就這樣再刷一次感應機的底部，讓司機很無言。

該文自截稿為止，已有逾4.7萬人按讚，該文還釣出不少擔任公車司機一職的網友表示，還看過更怪的刷卡現象，有人連拿健保卡出來猛刷螢幕，還一直問為何刷不進去，也有人直接將自己的悠遊卡直接「投幣」進去投幣箱。

公車 悠遊卡

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