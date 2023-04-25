40歲前年薪破300萬 網曝真實感受：生活品質沒什麼差別

一名男性網友在Dcard上發文表示，自己現在即將邁向40歲之際，今年年薪已破300萬大關，但感覺和30歲時年薪百萬的生活品質沒什麼差別，唯一的差異就是帳戶上可見一天一、兩萬的進帳。對於此番疑惑，他上網詢問網友的感覺。

原PO甚至自揭以前相當嚮往年薪300、甚至400萬的人，「總覺得生活應該很多彩多姿」；但等到自己也有這個收入時，卻發現「大部分的時間都花在工作上，不然就是陪家人，沒有什麼時間去花錢享受，然後錢都被老婆孩子花掉了，還是等到年薪500萬會有不一樣的感受？」

網友見文紛紛表示贊同，認為自營工作者或上班族「收入愈高，愈像狗一樣，每天都是睡覺和上班」，也有人認為收入愈高，「要買的東西愈來愈多，但品質不會愈買愈差，這就是加薪的價值」。

有網友認為，「想要賺很多錢，然後有時間陪家人和生活的，只有很大的家族企業第二代，第一代會很辛苦，一定要是第二代才爽」。但也有網友認為，年薪愈高，愈能提早財富自由，並能提早退休。

面對原PO的文章，也有網友認為是創作文，有人要求原PO應秀出帳戶收入明細，才會相信他是真的晉升300萬年薪一族。