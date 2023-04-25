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賈新興：下雨條件差、機會少 ５月梅雨不樂觀

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天指出，從歐洲展期模式來看，５月梅雨不樂觀，呼籲大家要節約用水。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天指出，從歐洲展期模式來看，５月梅雨不樂觀，呼籲大家要節約用水。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，從歐洲展期模式來看，５月梅雨不樂觀，大家要節約用水。

賈新興指出，大家期待梅雨來解南部缺水情形，但目前展期資料顯示， 5月下雨條件差、機會少，５月梅雨不樂觀。

至於未來10天降雨情形，賈新興指出，26日清晨受微弱鋒面通過影響，基隆北海岸、東北角、新北山區及宜蘭有局部短暫雨，午後中南部及花東有局部短暫陣雨，27日至29日午後北部及中南部山區有零星短暫陣雨。

賈新興說，30日至5月1日受鋒面通過， 嘉義以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，其中5月1日清晨至中午桃竹苗有局部較大雨勢，2日至4日北部山區及宜蘭山區午後有零星短暫陣雨 。

梅雨 宜蘭 基隆

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