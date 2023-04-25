吳聖宇：東北季風增強北東下雨降溫 中南部午後山區局部雨

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，北東今晚明天東北季風增強，中南留意午後山區局部降雨。今晚到明天因為微弱鋒面尾端快速掠過，東北季風又會再度增強，北部、東半部持續有短暫陣雨的機會，雨勢雖然不大，外出要攜帶雨具。

中部、南部雖然不受東北季風影響，白天溫度偏高，中午過後在中部、南部山區都有熱力作用造成雲層發展帶來的降雨訊號，高屏山區比較明顯，不排除局部較大雨勢。他指出，這種山區午後降雨對中南部平地沒什麼影響，但對南部旱象有幫助，在還沒有梅雨大規模降雨來臨前，不無小補。

吳聖宇說，由於持續受到東北季風以及雲量偏多的影響，北部、東半部白天高溫相對較偏涼，今天因為季風相對減弱，北部、東半部高溫會上升到24-27度左右，今晚到明天東北季風增強，明天白天高溫又將明顯下降，尤其桃園、大台北、基隆、宜蘭一帶，明天的高溫又會降到20度上下，竹苗及花東一帶也會降到22-25度左右。中部、南部因為不受到東北季風影響，今明兩天白天高溫普遍可到30度上下，南部又會比中部來得更熱一點。

吳聖宇指出，周四到周六東北季風明顯減弱，轉為南風暖空氣影響，北部、東半部地區天氣好轉，有零星降雨預報，不影響外出活動。中南部山區中午過後可能有局部降雨機會，但範圍縮小，雨量也減少。

暖空氣影響下，北部、東半部白天高溫將顯著回升，尤其周五、周六北部地區的高溫也有機會到30度以上，悶熱的感覺將比較明顯，中南部更為暖熱。

周六晚間到周日另一波鋒面掠過，北部、東半部天氣再度轉差，降雨增多，不排除有部雷雨出現，中部、南部仍不受影響，要留意山區午後因為熱力作用雲層發展造成的局部降雨。

他指出，鋒面過後東北季風又將會略為增強，北部、東半部不穩定天氣可能延續到下周一，持續會有短暫陣雨可能性，如要安排勞動節連續假期，建議可以往中南部走，較不受天氣影響。