今高溫上看33度 吳德榮：晚間起北部、東北部轉有雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今天白天各地多雲時晴，高溫約在25至33度；不過今晚起鋒面接近，北部、東北部轉有雨，明天雨區略擴，北台灣轉涼。周四至周六，氣溫逐日回升。

吳德榮在今天「三立準氣象.老大洩天機」指出，今晨觀測資料顯示：台灣附近雲層鬆散，花東外海有零星降水回波，北台山區及花東有零星降雨。

截至上午4時53分，各地區平地低溫大約在16至21度，北部（新北石門區）16.1度、中部（台中外埔區）17.4度、南部（台南鹽水區）20.5度、東部（宜蘭三星鄉）17.8度。

吳德榮說，今天白天各地多雲時晴，高溫約在25至33度，山區午後及花東有零星降雨的機率；今晚鋒面接近，北部、東北部轉有雨。今日各地區平地氣溫：北部16至25度，中部17至31度，南部21至33度，東部18至31度。

他說，明晨起鋒面雨帶通過，北台灣有局部雨，花東及各山區有局部短暫雨；氣溫略降、北台轉涼。周四至周六白天各地多雲時晴，山區午後有零星降雨的機率，氣溫逐日回升。

周六晚起至下周日，另一鋒面雨帶通過，中部以北及東半部有局部陣雨，局部地區有較大雨勢；下周一天氣漸好轉，北台灣及各地山區仍有局部短暫雨的機率。