旅遊業籲開放台灣旅遊團赴陸 重啟「小兩會」

疫後旅運回溫，中華優質旅遊發展協會喊話，儘速重啟俗稱的旅遊「小兩會」（台旅會與海旅會）、兩岸旅行業聯誼會，並先開放台灣旅遊團到大陸，完成產業復甦最後一塊拼圖。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，2019年前，兩岸旅遊市場是台灣最大航空與旅遊客源市場，佔台灣整體市場四成，也佔台灣航空公司產值近一半，是疫後產業復甦最後的一塊拼圖。

李奇嶽表示，觀光旅遊業對兩岸旅遊開放殷殷期盼，且陸方在恢復兩岸旅遊往來，主動釋善意，包括支持恢復小三通，建議恢復16個兩岸直航點。

他說，台灣4000家旅行社中，八、九成都有組團到大陸觀光業務；若台灣觀光團到大陸禁令，可先解除，就是在恢復兩岸旅遊上向前跨一步，讓台灣的旅社、航空公司有生意可做。