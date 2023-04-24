攜手八大漁會 國產海鮮快閃優惠 午告讚

由行政院農業委員會漁業署輔導，財團法人農業科技研究院執行的國產海鮮電商平台「買魚去」優惠首發登場，本次攜手中華民國全國漁會等八大漁會，於4/24-4/30活動期間，共同推出午實惠快閃組，午仔魚8尾（三清全魚），特惠價含運只要888元，想品嘗午告讚的午仔魚，手刀買起來!

買魚去電商平台優惠首登場，超值組合價含運888元，還有機會獲得雙重優惠。 圖／財團法人農業科技研究院提供

本次快閃活動是由中華民國全國漁會、永安區、南縣區、梓官區、新港區、嘉義區、彌陀區、蘇澳區共八大漁會聯合推出，活動期間購買快閃組合，單筆消費滿888元，即可現折88元(每筆限折一次)，限量888組；4/24-4/28還有天天抽10組100元折扣碼的活動，享受優惠、享受美食趁現在，詳情請上”買魚去”官網。

臺灣早期有句俗諺：「一午、二紅衫、三鯧、四馬加、五鮸」，指的是好吃魚類的排行榜，其中「午仔魚」名列第一，「午仔魚」又稱午魚，午仔魚肉質細嫩鮮美、口感綿密，只有魚骨刺較無細刺，非常適合長輩、幼童食用，且無論以蒸、煎、烤等方式料理都十分美味。午仔魚本身有豐富的蛋白質、維生素B6、菸鹼酸、維生素B12等，提供人體生長所需的營養素，可補充能量，並使身體維持正常代謝及健康。

這麼美味營養的魚，哪裡買最划算安心呢，首選專屬臺灣水產品的電商平台─GoFish！買魚去，平台以不同產季與地方特色為主題，與各地漁會、漁民團體攜手辦理多項漁產促銷活動，結合現代化冷鏈，從漁獲上岸後三清加工、真空包裝，再到冷凍物流配送至餐桌，所有上架商品都經過各項認證嚴格把關，生產銷售一條龍，優質新鮮好安心。

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