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完成核三廠審查作業 原能會：環評通過再核發除役許可

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
原能會指出，2021年7月收到核三廠除役計畫、同年8月完成程序審查，今天完成審查作業。聯合報系資料照
原能會指出，2021年7月收到核三廠除役計畫、同年8月完成程序審查，今天完成審查作業。聯合報系資料照

核能電廠除役為重要關切議題，目前核一、核二廠均除役，原能會指出，2021年7月收到核三廠除役計畫、同年8月完成程序審查，今天完成審查作業，後續台電提出環保署認可的環評及相關資料，經原能會認定符合核子反應器設施管制法第23條規定，才會依法辦理核發核三廠除役許可相關事宜。

核能會表示，2021年7月收到核三廠除役計畫後，即參考核一、核二廠除役計畫審查經驗，妥善規畫本案審查與公眾參與事宜，同年8月完成程序審查，確認申請文件符合應備要件後，由外部專家學者與原能會人員組成專案審查團隊進行實質審查，經嚴格審查，確認台電已就除役關鍵事項進行適當評估及規畫後，今天完成審查作業。

為落實公眾參與及資訊公開，原能會於審查期間也將除役計畫函請地方政府及有關機關提供意見，並透過邀請地方公眾至核電廠實地查訪、舉辦地方說明會、拜訪地方代表等，聽取地方鄉親及公民團體的意見，納入除役計畫審查作業參考。

原能會表示，核能電廠除役是各界關切的議題，目前核一、二廠均已進入除役階段，核三廠2部機運轉執照也將分別於2024年7月及2025年5月屆期，原能會作為核能安全管制機關，除嚴格審查除役計畫外，也會持續監督台電依除役計畫執行除役相關作業，為民眾安全把關。

原能會 核能 核三廠

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