快訊

國防部：解放軍山東艦距鵝鑾鼻120浬 將經台灣東南海域

「4G完全夠用」有必要辦5G網路？ 鄉民曝出手1關鍵：這時再辦就好

爆18歲兒「大學沒考上」將離台 小彬彬急澄清真相：回家向他道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋒面、東北季風夾擊！北台周二天氣轉濕涼 兩張圖看懂「溫度雨區變化」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明晚到周三東北季風增強，中央氣象局指出，北部、宜蘭天氣轉涼，氣溫降至20度左右。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
明晚到周三東北季風增強，中央氣象局指出，北部、宜蘭天氣轉涼，氣溫降至20度左右。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

明晚到周三東北季風增強，中央氣象局指出，北部、宜蘭天氣轉涼，氣溫降至20度左右，迎風面的北部、東半部可能有局部短暫雨，中南部山區也有降雨機率。周四起，東北季風減弱，北部、宜蘭氣溫回升，隨著周六有另波鋒面通過，東北季風增強，北部、宜蘭天氣再轉涼。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，明天東半部、基隆北海岸、北部山區有降雨機率，中部山區、南部有午後雷陣雨，且雨勢可能較大。

從明晚到周三，東北季風增強，北部、宜蘭天氣轉涼，降雨以迎風面的北部、東半部為主，可能有局部短暫雨發生；中南部山區也有降雨機率，其他地區轉為多雲。

周四起，東北季風減弱，北部、宜蘭氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部、北部山區會有降雨機率，午後中南部山區也會有零星午後雷陣雨。

周六有另一波鋒面通過，東北季風增強，周六晚上到30日，北部、宜蘭天氣再轉涼；5月1日東北季風減弱，東半部有局部短暫陣雨，其他是多雲到晴，山區會有午後雷陣雨機率發生。

溫度方面，曾昭誠表示，明晚到後天，東北季風增強，北部降溫至20度左右，全天溫度約在21度至28度，中南部溫度沒受太大影響。周四北部氣溫回升至25度，一路回升到下波東北季風報到。

他說，與上周鋒面相比，本周這兩波降雨帶來雨量較少，主要以迎風面降雨為主。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象局提供

一周溫度趨勢。圖／中央氣象局提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象局提供

東北季風 宜蘭

延伸閱讀

副縣長負責認真為宜蘭卻遭批評 國民黨縣議員抱屈

能高安東軍山難救援擬增援 天候差空勤原機返回

把握好天氣 明晚鋒面通過有雨這區低溫降到19度

一張圖看天氣！這日變天轉濕涼 鋒面通過低溫見「1字頭」

相關新聞

鋒面、東北季風夾擊！北台周二天氣轉濕涼 兩張圖看懂「溫度雨區變化」

明晚到周三東北季風增強，中央氣象局指出，北部、宜蘭天氣轉涼，氣溫降至20度左右，迎風面的北部、東半部可能有局部短暫雨，中...

出遊將須自備牙刷 2025年起全面實施旅宿業環保房型

環保署今（24）日表示，暫訂自2025年元旦起全面實施旅宿業環保房型，屆時沐浴乳等液態盥洗及保養用品不能提供小瓶裝，且不...

女罹甲狀腺機能亢進...日吞16顆藥脖腫眼凸 醫手術讓她恢復外觀

1名20多歲女性長期因甲狀腺機能亢進，造成脖子腫大與凸眼，每天需服用16顆藥物，飲食還須避免含碘與海鮮的食物，但近來因無...

搭捷運忘帶悠遊卡！天使站務員替女學生解鎖「北捷隱藏服務」 1貼心行動暖哭她

新北市一名女學生日前著急出門上課，匆忙之下忘了帶錢包和悠遊卡出門，但她在北捷藍線海山捷運站遇到2位天使站務員，不但熱心地協助她處理，甚至自掏腰包借她錢「買回程票」，讓她相當感動。

一次性旅宿用品草案再修正拖鞋不納入禁用 2025全面實施環保房型

環保署今年1月預告「一次性旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，引發業者反彈，環保署今表示，已修改部分內容包含拖鞋不納入...

新功能用起來！LINE「收回」功能再進化 記事本、相簿通知也能回收不出糗

現代人經常同時多個聊天室聊天，或是走在路上使用語音輸入文字對談，不小心「錯頻」或是寫錯字的機會就會非常高，因此，LINE...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦