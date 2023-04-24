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鋒面、東北季風夾擊！北台周二天氣轉濕涼 兩張圖看懂「溫度雨區變化」
明晚到周三東北季風增強，中央氣象局指出，北部、宜蘭天氣轉涼，氣溫降至20度左右，迎風面的北部、東半部可能有局部短暫雨，中南部山區也有降雨機率。周四起，東北季風減弱，北部、宜蘭氣溫回升，隨著周六有另波鋒面通過，東北季風增強，北部、宜蘭天氣再轉涼。
中央氣象局預報員曾昭誠表示，明天東半部、基隆北海岸、北部山區有降雨機率，中部山區、南部有午後雷陣雨，且雨勢可能較大。
從明晚到周三，東北季風增強，北部、宜蘭天氣轉涼，降雨以迎風面的北部、東半部為主，可能有局部短暫雨發生；中南部山區也有降雨機率，其他地區轉為多雲。
周四起，東北季風減弱，北部、宜蘭氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部、北部山區會有降雨機率，午後中南部山區也會有零星午後雷陣雨。
周六有另一波鋒面通過，東北季風增強，周六晚上到30日，北部、宜蘭天氣再轉涼；5月1日東北季風減弱，東半部有局部短暫陣雨，其他是多雲到晴，山區會有午後雷陣雨機率發生。
溫度方面，曾昭誠表示，明晚到後天，東北季風增強，北部降溫至20度左右，全天溫度約在21度至28度，中南部溫度沒受太大影響。周四北部氣溫回升至25度，一路回升到下波東北季風報到。
他說，與上周鋒面相比，本周這兩波降雨帶來雨量較少，主要以迎風面降雨為主。
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