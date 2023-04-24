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搭捷運忘帶悠遊卡！天使站務員替女學生解鎖「北捷隱藏服務」 1貼心行動暖哭她

聯合新聞網／ 綜合報導
女學生因忘帶悠遊卡、沒錢搭捷運，北捷海山捷運站站務員替她開通「北捷隱藏服務」讓她可以順利搭車，更自掏腰包借她50元「讓她能夠順利返程」。圖／取自「我是土城人 我愛土城區」臉書社團
女學生因忘帶悠遊卡、沒錢搭捷運，北捷海山捷運站站務員替她開通「北捷隱藏服務」讓她可以順利搭車，更自掏腰包借她50元「讓她能夠順利返程」。圖／取自「我是土城人 我愛土城區」臉書社團

新北市一名女學生日前著急出門上課，匆忙之下忘了帶錢包和悠遊卡出門，但她在北捷藍線海山捷運站遇到2位天使站務員，不但熱心地協助她處理，甚至自掏腰包借她錢「買回程票」，讓她相當感動。

原PO在臉書社團「我是土城人 我愛土城區」發文分享暖心故事，「我很幸運的在新北海山捷運站碰到了二位天使！」由於她日前著急出門上課，匆忙之下忘了帶錢包和悠遊卡出門，本來想靠手機刷卡進站，卻發現自己不會操作，最後她硬著頭皮請教站務人員。

2位站務小姐熱心地協助她，幫她申請用身分證借一趟悠遊卡費35元，以後只需拿著收據到任何北捷櫃檯都可以還款，對方還特別說明因規定只能申請一趟，好心詢問她「到學校有辦法跟同學借回程的錢嗎？」原PO雖然表示可以，但其中一位熱心的站務小姐卻掏出50元，「她說她私人先借我，這樣我就不用跟同學借了」，這讓原PO聽了感動不已，直呼「這50元我不會拿去買捷運幣，我會留下來給自己一個紀念，更是提醒自己時時行善的善緣會在出其不意間扶我一把」。

女學生因忘帶悠遊卡、沒錢搭捷運，北捷海山捷運站站務員替她開通「北捷隱藏服務」讓她可以順利搭車，更自掏腰包借她50元「讓她能夠順利返程」。圖／取自「我是土城人 我愛土城區」臉書社團
女學生因忘帶悠遊卡、沒錢搭捷運，北捷海山捷運站站務員替她開通「北捷隱藏服務」讓她可以順利搭車，更自掏腰包借她50元「讓她能夠順利返程」。圖／取自「我是土城人 我愛土城區」臉書社團

這則令人動容的分享文引起許多網友熱議，有網友也分享生命中受到他人幫助的經驗，「我也曾經受府中站站員私人借錢，當時趕著上班，錢包、悠遊卡都沒帶，真的超級感激！」、「高中時也曾忘記帶錢包，結果悠遊卡沒錢，詢問處姊姊也是私人借我錢讓我順利搭上車，隔天趕快拿錢去還給人家，當下真的覺得在台灣真好」、「海山捷運站的捷運人員很棒，我也曾經受過站長的幫助，非常感恩」。

女學生因忘帶悠遊卡、沒錢搭捷運，北捷海山捷運站站務員替她開通「北捷隱藏服務」讓她可以順利搭車，更自掏腰包借她50元「讓她能夠順利返程」。圖／取自「我是土城人 我愛土城區」臉書社團
女學生因忘帶悠遊卡、沒錢搭捷運，北捷海山捷運站站務員替她開通「北捷隱藏服務」讓她可以順利搭車，更自掏腰包借她50元「讓她能夠順利返程」。圖／取自「我是土城人 我愛土城區」臉書社團

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