女罹甲狀腺機能亢進...日吞16顆藥脖腫眼凸 醫手術讓她恢復外觀

1名20多歲女性長期因甲狀腺機能亢進，造成脖子腫大與凸眼，每天需服用16顆藥物，飲食還須避免含碘與海鮮的食物，但近來因無法忍受藥物副作用，而求診。醫師調整原劑量藥物並配合放射科血管栓塞後，再施以無痕經口甲狀腺雙側切除與術中無線電熱燒灼手術，約3周就已恢復正常外觀，每日也僅須吃一顆甲狀腺素藥。

大里仁愛醫院一般外科醫師巫奕儒說，甲狀腺亢進好發於20至50歲女性，屬於自體免疫的疾病，身體會不斷產生抗體，刺激甲狀腺賀爾蒙分泌，造成甲狀腺賀爾蒙過多，會產生心悸、喘、手抖、焦躁不安、體重減輕等症狀。部分患者還會合併脖子腫大、眼睛凸，以及有甲狀腺眼病變、小腿水腫與肝指數升高等，可能引起骨質疏鬆、心臟衰竭，身體無法負荷，甚至危及生命。

巫奕儒說，傳統甲狀腺亢進的治療包括藥物、放射碘、與手術切除等。大多數的患者多會選擇藥物與放射碘等非手術方式。但藥物使用，常有皮膚癢，頭痛及腸胃道不適等副作用。嚴重副作用有顆粒性白血球缺乏症、抵抗力減少，出現發燒及口咽部感染疼痛等症狀，高劑量下甚至造成肝功能惡化。

放射碘的治療是利用放射碘來破壞甲狀腺細胞，達到控制甲狀腺亢進的方式。但對於腫大的甲狀腺及凸眼患者效果不好，且可能讓視力更惡化。但這兩種非手術方式有三分之一的患者會復發，且飲食上常多有限制，須避免很多含碘及海鮮等食物。

傳統的手術方式，從頸部環狀進入切除甲狀腺，常會因出血難以控制，誤傷及聲帶神經，腫大的甲狀腺傷口也相對長，會留下疤痕，對有蟹足腫體質者，疤痕更是永遠的痛。

他因此採用此複合式手術治療甲狀腺亢進，不僅沒有留下疤痕，手術出血量少，且搭配神經探測器定位神經，以避免聲音沙啞。更獲得國際知名期刊認證，發表此新創治療模式。

巫奕儒說，最好的治療方式還是預防，要避免攝取過多海帶、昆布、紫菜等含碘食物，忌抽菸喝酒，少食用含咖啡因的食物和飲料，多吃富含維生素的食物，以及飲食盡量清淡少鹽。另也應養成每日運動的習慣，提升身體免疫力。避免過度疲勞。壓力、情緒、熬夜等不良生活習慣，都可能會誘發甲狀腺機能亢進。