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林書豪針灸御醫恐為「密醫」中醫師：施針訓練最少7年

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
官網上敘明，林書豪的御用運動按摩師，是讓他重回球場的功臣。圖／截自明易足體養生館官方網站
官網上敘明，林書豪的御用運動按摩師，是讓他重回球場的功臣。圖／截自明易足體養生館官方網站

台裔前NBA球星林書豪在台灣PLG職籃聯盟打球賽，但近日他於個人IG動態貼出接受針灸治療的影像，同時標記為他針灸的店家與幫他針灸之人的帳號，卻遭發現施針者並沒有「醫事人員執照」，恐有密醫行為之虞。中醫師表示，針灸專業需要醫師至7年的專業訓練，尤其施針過度刺激，恐有氣胸等副作用，不可輕忽。

根據林書豪社群中標記的「整復店」商家，進入官網就能夠看到該店有諸多明星光顧，奧運羽球金牌選手李洋、已故球星Kobe的合照都放置於官網中最顯目的位置；但在林書豪上傳社群的影片中，出現的「施針」行為，屬於需要醫事人員執照才能從事的針灸，但經查後，卻無法找到施針者醫事人員的登記資訊。

對此，中醫藥司蔡簡任技正表示，林書豪所標記的施針者，在公司登記上為「整復店」以紓解筋骨、消除疲勞為目的，只能以手技對人施以傳統整復推拿、按摩、腳底按摩、指壓、刮痧、拔罐，或使用民間習用之青草泥、膏、液狀外敷料所為之非醫療行為。

蔡簡任技正強調，「針灸」屬於醫療行為，需為中醫師或曾接受針灸訓練之西醫師及牙醫師始得執行之醫療業務。若非以上身分，即涉違反醫師法第28條之規定，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。但全案仍需要釐清是否有密醫行為事實，並交由司法單位處理。

全國中醫師全聯會常務監事、開業中醫師陳潮宗表示，針灸是相當專業的療程，治療範圍涵蓋運動傷害、腦神經、失眠、婦科等疾病，但由於是「侵入性醫療」，需要經過醫師專業訓練才能進行，若在胸部施針，刺太深過度刺激，可能導致扎破肺泡，嚴重可能引起呼吸衰竭，甚至死亡。

陳潮宗說，中醫師的訓練相當專業，針灸的醫療行為通常也都得經過大學四年的學習，同時經過實習、國家考試認證，至少要有7年的專業訓練才能成為獨當一面的施針者。

中醫藥司也呼籲，民眾若有接受針灸治療需求，應至合格之醫療院所就診，並由合格之醫師提供針灸治療服務，以免自身醫療權益受損。

林書豪上傳社群的影片中，出現的「施針」行為，屬於需要醫事人員執照才能從事的針灸，但經查後，卻無法找到施針者醫事人員的登記資訊。圖／截自林書豪社群
林書豪上傳社群的影片中，出現的「施針」行為，屬於需要醫事人員執照才能從事的針灸，但經查後，卻無法找到施針者醫事人員的登記資訊。圖／截自林書豪社群
進入官網就能夠看奧運羽球金牌選手李洋與店家合照，放置於官網中最顯目的位置。圖／截自明易足體養生館官方網站
進入官網就能夠看奧運羽球金牌選手李洋與店家合照，放置於官網中最顯目的位置。圖／截自明易足體養生館官方網站

醫師 針灸 中醫

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