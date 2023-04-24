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為何罹癌或不孕？國衛院攜手11醫院監測40鄉鎮血中毒物

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台灣精準環境醫學聯盟今成立。左起為台大雲林分院特助陳崇裕、中山醫副院長應宗和、高雄長庚龔嘉德副院長、臺大醫院職業醫學部主任蘇大成、台大癌醫中心院長楊志新、新竹台大副院長袁瑞晃、台大醫院副院長賴逸儒、國衛院院長司徒惠康、彰濱秀傳國際長張武修、北榮副院長高壽延、中榮副院長傅雲慶、高醫中和醫院院長鍾飲文、小港醫院院長郭昭宏、國衛院環醫所所長陳保中。記者邱宜君／攝影
台灣精準環境醫學聯盟今成立。左起為台大雲林分院特助陳崇裕、中山醫副院長應宗和、高雄長庚龔嘉德副院長、臺大醫院職業醫學部主任蘇大成、台大癌醫中心院長楊志新、新竹台大副院長袁瑞晃、台大醫院副院長賴逸儒、國衛院院長司徒惠康、彰濱秀傳國際長張武修、北榮副院長高壽延、中榮副院長傅雲慶、高醫中和醫院院長鍾飲文、小港醫院院長郭昭宏、國衛院環醫所所長陳保中。記者邱宜君／攝影

明明沒吸菸，為何會得肺癌？健康的年輕人，想懷孕為何這麼難？國衛院國家環境醫學研究所所長陳保中表示，來自環境的危害「最後一根稻草」的效果是很強的，為了了解環境暴露對於人體的影響，歐盟、美國、德國、加拿大、韓國都已經展開大規模人體生物監測計畫。「台灣精準環境醫學聯盟」今宣布成立，由國衛院院長司徒惠康與北中南11家醫院重量級專家齊聚一堂，宣布今年4月起長期監測40鄉鎮居民血液中的物質，未來將逐步對外公布分析結果，協助國家政策制定。

以少子化國安危機為例，陳保中表示，晚婚晚育趨勢下，生育能力逐漸下降，很可能就是受到環境這個最後一根稻草影響，效果是很強的，大部分不孕症醫師也都知道環境是其中原因。不過，國內過去相關研究大多零散。因此，幫助想生的人能夠生，也是聯盟希望努力探討的議題，包括教育民眾、備孕的女性或孕婦懂得降低暴露，都是立即可行的作法。

「環境的議題會源源不絕，過去的問題可能會解決，新興物質的影響也需要偵測和關注。」陳保中表示，聯盟今年4月起開始同時在40個鄉鎮做首次檢測，由於需要分層隨機抽樣，第一批樣本也要40周才收得完，資料不會這麼快出來，但最大的目標是將民眾關心的議題都納入監測，未來逐年對外公布。希望解答的問題包括，塑化劑事件過了12年，人體內的濃度下降了多少？有沒有新的塑化劑出現？對人體健康的影響多少？血鉛已經下降了多少？如果希望繼續降低，我們還可以做什麼？

台大癌醫中心醫院院長楊志新表示，很多癌症病人第一個問題就是「我為什麼會得癌症？」雖然大部分時候會回答是體質問題，但醫師心裡知道很多是因為環境因素所致，只是無法被分析出來。例如肺癌與空氣污染有關，乳癌可能與塑化劑有關，甲狀腺癌和血癌則與環境中的輻射線相關。癌醫中心醫院正在籌建健康中心，希望可以把癌症病人的親友，做精準的健康檢查並做不同的健康規劃。

空氣污染影響死亡，這也是最後一根稻草的效應。高市小港醫院院長郭昭宏表示，醫院建構當地環境調查，包括水與土壤，並將相關資料轉換為對民眾健康有益的服務。醫院與幾間大學共同合作發展智慧醫療模式，用於預測慢性阻塞肺病(COPD)或氣喘病人的疾病發展方向，獲得國家品質標章(SNQ)的銀獎。

台大雲林分院特助陳崇裕表示，雲嘉南地區一直是空污最嚴重的地方，加上有國內最大石化工業區，所以雲林分院一直很重視環境污染和疾病相關性，唯有持續監測人體內的毒化物，才能有效追蹤並精準預防高污染地區民眾的疾病。台大總院和台大公衛對雲林境內污染物的調查發現，pm2.5、硫化物、氮化物、臭氧等空污物質都會影響呼吸疾病發生，也與不吸菸者的肺癌有關。研究中也看到重金屬鎘和肺癌發生有相關，濃度較高的人10年內罹患肺癌的機率高3.7倍。

高醫大附醫院長鍾飲文表示，高醫是環境職業醫學醫師人數最多的醫學中心，過去研究發現塑化劑和美耐皿中的三聚氫氨都與早期腎病有關，發表於國際期刊，最近為了降低不吸菸者的肺癌風險，所研發簡易的油煙過濾筒，則獲得去年SNQ銅獎。

彰濱秀傳醫院國際長張武修表示，彰化米曾經因為土壤受到鎘污染而賣不出去，最近才終於被環保署從污染場址除名。研究發現，發現國人5%國人有重金屬異常情形，可能來自於飲食或環境，老舊水管裡面的鉛就算只有極低劑量也會早成健康危害，包括兒童的智力受損。由此可見，環境醫學和國人的幸福有很大的關係。

肺癌 醫學 台大

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