「1200月票」經費喬不攏 新北：中央每年須出75億

北北基桃今合開「2023基北北桃公共運輸合作發展論壇」，重點在討論7月預計上路的「1200定期票」，將含括國道客運、台鐵、桃捷與雙北捷運(含輕軌)、公車、公用自行車、渡輪。新北市長侯友宜表示，中央的補貼目前仍不足，如何讓好的政策延續下去非常重要。

新北市交通局長鍾鳴時指出，若以最終目標79.6萬使用人次來算，一年約須128億元，中央75億、地方53億，經費部分仍須再協調。

侯友宜說，基北北桃早已是共同生活圈，4座城市每年使用公共運輸高達15億人次，公共運輸定期票擴大實施後，提供的公共運輸系統路線總長度、總站數等服務規模為全國最大、使用人數亦為全國最多。這次在中央、地方合作下，預計在7月啟動基北北桃運輸合作，目標是以月票1200元為主，盼讓民眾減輕負擔。

侯友宜表示，這次的運輸政策增加國道客運、台鐵、桃捷、渡輪等運輸工具，不像以前只有雙北捷運跟市區公車、YouBike，這些大眾運輸的量，勢必大幅提升，也會增加基北北桃在整個運輸平台裡面的費用補貼數額。

侯友宜指出，中央現在只編列3年200億，面對將近千萬人口，這樣的補貼及3年200億是不夠的，如何讓近千萬人口、每年有15億的運輸量的運輸狀況順暢、品質能保證，都是很重要的。在經費上必須重新試算。

侯友宜呼籲，中央應審慎評估，適度編列中央總預算支應，以高瞻遠矚的政策心態，建構台灣永續的綠色運輸環境之外，在公共運輸駕駛人力、車輛設備和行政作業上，中央也應給予更多協助，以維持公共運輸最佳服務品質。

鍾鳴時說，1200定期票實施後，現行尖峰通勤時間已相當擁擠的台鐵、公車等勢必更造成衝擊，希望台鐵、捷運、國道客運、公車及YouBike等所有業者要為提升運能預為準備，以面對公共運輸使用率提升後的挑戰，因為交通不是只有提供移動，而是讓民眾感受更貼心的優質服務。

鍾鳴時提到，目前7月上路是中央訂定的，基北北桃都很努力推動，但如果中央審查出線問題，時間也可能往後。至於經費補助部分也還需要再爭取，若以最終目標79.6萬人次使用的話，中央、地方一年經費約須128億元，中央須出75億、地方分攤53億。中央與地方政府在經費部分尚未談攏，仍須再溝通。