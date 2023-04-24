營養師建議端午吃粽「少沾醬」 主廚教你挑食材

因應端午節許多商家開始預售粽子，食藥署今啟動端午複合式專案，針對民眾常至的量販店、賣場、超市或傳統市場等實體、網路通路加強稽查。專家則建議，吃肉粽減少沾醬，可搭配玉米筍一起吃；粽葉挑選時也要注意太過鮮豔的色澤是否有「化學藥劑」味。

食藥署北區管理中心科長魏文進表示，今年食藥署稽查重點包括「食品業者登錄」、「食品良好衛生規範（GHP）準則」、以「通訊交易方式訂定的食品或餐廳服務定型化契約應記載及不得記載事項、產品標示等，並抽驗粽子成品、配料、原料及相關應景食品等，檢驗乙型受體素、食品添加物及各類食品中微生物衛生標準等項目。

魏文進指出，統計往年稽查紀錄，食品沒有離地放置相當常見，機具、環境也未保持清潔，還有從業人員沒有定期健康體檢等；去年稽查186件中4件不合格，不合格率約2.2%；食材及成品抽驗方面去年222件中1件不合格，為鹼粽中違規添加硼砂。

馬偕醫院營養師蔡一賢也分享，粽子熱量約380大卡到600大卡，民眾過節與家人適量進食，但不要沾醬，建議多搭配蔬菜、水果，例如秋葵、玉米筍、小番茄都可以一起食用，餐後香蕉、奇異果也都可以選擇。

主廚郭宏徹則建議，鹹蛋黃可用蒸的，豬肉選油脂少的里肌部位。至於食材怎麼挑？蝦米最好顏色自然、完整，碎屑多代表不新鮮；花生挑飽滿外觀，注意味道變質；粽葉不要選「太鮮豔」，有化學氣味都要注意。

食藥署提醒，食品業者應落實自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，若經查GHP不符規定，屆期不改正，將違反食安法第8條第1項處6萬元以上2億元以下罰缓；若食品業者登錄不實、食品添加物未依食品添加物使用範圍及限量暨規格標準使用，則依食安法47條處3萬元以上300萬元以下罰緩；應景食品及食材若違反相關衛生標準，屆期不改正者，依食安法48條可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。