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一次性旅宿用品草案再修正拖鞋不納入禁用 2025全面實施環保房型

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署預告一次性旅宿用品限制原七月上路，引發業者反彈，召開會議後決議7月公告草案、2025年全面實施環保房型。聯合報系資料照
環保署預告一次性旅宿用品限制原七月上路，引發業者反彈，召開會議後決議7月公告草案、2025年全面實施環保房型。聯合報系資料照

環保署今年1月預告「一次性旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，引發業者反彈，環保署今表示，已修改部分內容包含拖鞋不納入禁用範圍，漸進式期程推動，預計今年7月1日前預告、2025年全面實施環保房型，評估全台有1萬4500家業者受影響。

環保署今年1月5日預告內容指出，今年7月1日起分階段實施，第一階段為「不主動提供」一次用旅宿用品，包含洗髮乳、沐浴精、牙膏牙刷等11品項；第二階段為「房型價差優惠（至少5％）及提供需求者選購」，並由各地方環保局提報實施日期，遭業者反彈批太過倉促。

環保署今至立法院社福及衛環委員會報告「強化家戶與一般事業廢棄物管理因應作為」，針對一次性旅宿用品草案進度，環保署回收基管會執秘王嶽斌接受媒體聯訪表示，本草案訂定原則在於永續旅遊、合理使用、鼓勵自備、和緩漸進。

王嶽斌說明，調整預告草案有3重點，第一，4小瓶（洗髮精、潤髮乳、沐浴乳、乳液）的提供，改為大瓶裝來補充、鼓勵民眾自備6小品（牙刷、牙膏、梳子、浴帽、刮鬍刀、刮鬍泡），未來不在客房內陳列，有需求時可提供或選購，初估可減少30％塑膠用量，若民眾選擇自備或不使用，每人約可減少30克塑膠廢棄物產生。

第二，要求業者在官網、訂房平台或營業場所等公布環保房型資訊，以經濟措施引導消費者入住，如房型價差優惠由業者自行決定，回歸市場機制；第三，考量業者反應需逐步轉型，採非禁用且漸進式期程推動，分階段擴大提供環保房型比率。

旅館業、觀光旅館業需在今年9月1日起提供環保房型並公佈資訊、明年3月1日起提供環保房型至少占比30％；民宿及吉他住宿業者，今年9月1日起提供環保房型並公布資訊；王嶽斌表示，目標2025年全面實施環保房型。

另台灣星級旅館協會先前在會議上指出，目前備品仍有評分標準，若本措施正式上路後，台灣星級評分如何制定還需思考。王嶽斌表示，星級旅館評鑑與交通部觀光局協調修正。

環保署 廢棄物 沐浴

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