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精準環境醫學聯盟成立 監測人體變化

台灣醒報／ 記者游清淵╱台北報導
精準環境醫學聯盟的11所醫療院所。(國衛院提供)
精準環境醫學聯盟的11所醫療院所。(國衛院提供)

【台灣醒報記者游清淵台北報導】

結合台灣北中南11家重要醫療機構，國家衛生研究院24日宣布，成立「臺灣精準環境醫學聯盟」，好整合各地區的監測調查結果，評估居民的健康風險，並為臺灣不同地區的環境化學物質建立參考值。

由於環境的變化影響著人們的健康。先進國家都開展了大規模的人體生物監測計畫，監測環境暴露對人體內化學物質濃度的影響，如歐盟的HBM4EU、美國NHANES、德國的GerESs、加拿大的CHMS、韓國的KoNEHS等。

未來聯盟結合臺灣各地區的醫療機構，對各自地區的重要環境問題進行人體監測和調查，提供相應的醫療服務，並將環境健康調查研究的成果，轉譯為具體可行的政策建議。

同時，聯盟將建構環境健康緊急事件處理系統，維護民眾及環境的健康，並逐步完善臺灣環境健康監測網絡。

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