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基北北桃「1200月票」7月上路 侯友宜抱怨：中央補貼不夠

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今日表示，基北北桃1200月票將於7月上路，不過目前中央提供3年200億的補貼是不足以應付千萬人口的。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今日表示，基北北桃1200月票將於7月上路，不過目前中央提供3年200億的補貼是不足以應付千萬人口的。記者張睿廷／攝影

基隆市、台北市、新北市、桃園市今日共開「2023基北北桃公共運輸合作發展論壇」，宣布「1200元月票」7月上路。新北市長侯友宜表示，中央目前只編列3年200億補助，面對將近千萬人口，這樣的數字是不夠的，另如何讓這樣好的政策延續下去，也需要重新再試算。

侯友宜說，這次在中央跟地方一起合作下，今年的7月分即將啟動基北北桃運輸合作，目標是以月票1200元為主，最重要的讓民眾在整個運輸方面可減輕負擔。今天開的合作論壇，除讓學者、專家及運輸產業界大家齊聚一堂，共同討論，希望在運輸政策推動過程中，除量的提升外，也讓品質能夠兼顧，同時也要了解這樣一個政策到底能夠延續多久。

侯友宜表示，這次的運輸政策增加國道客運、台鐵、桃捷、渡輪等運輸工具，不像以前只有雙北捷運跟市區公車、YouBike，這些大眾運輸的量，勢必大幅提升，也會增加基北北桃在整個運輸平台裡面的費用補貼數額。

侯友宜指出，中央現在只編列3年200億，面對將近千萬人口，這樣的補貼及3年200億是不夠的，所以如何讓整個近千萬人口每年有15億的運輸量，讓整個運輸能夠順暢、品質能保證，都是很重要的。所以在經費上，也必須要重新再試算，如何讓這樣一個好的美意能夠不斷的延續下去，長長久久照顧基北北桃的市民朋友。

侯友宜 國道客運

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