多元化垃圾處理第2期計畫 環署明年編9億升級地方處理廠

立法院社福及衛環委員會今邀請環保署報告「強化家戶與一般事業廢棄物管理因應作為」並備質詢，環保署報告時表示，去年全國家戶垃圾產生量約1124萬公噸，今年起至2028年執行多元化垃圾處理第2期計畫，預計明年有9億元經費來協助地方處理廠升級整備、環保設施效能提升。

環保署長張子敬報告時表示，以去年統計資料為例，全國一般廢棄物產生量為1124萬公噸，其中可回收的資源物約584萬公噸，占51.9％、廚餘約49萬公噸，占4.4％、巨大垃圾約22萬公噸，占2％、需處理的家戶垃圾約469萬公噸，占41.7％。

張子敬表示，行政院去年6月22日核定「多元化垃圾處理計畫-第2期計畫」，執行期程自今年起至2028年，以各縣市均能妥善處理轄內垃圾為目標，計畫內容包含協助地方辦理處理廠升級整備、環保設施效能提升、優化管理、例行性轉運及車輛購置補助作業，明年經費約9億元。

張子敬指出，無營運中焚化廠的7縣市中，台東縣焚化廠今年1月完工運轉、花蓮縣水泥窯BOO預計今年6月完工運轉、新竹縣高效熱處理預計明年底完工、雲林縣移動式機械分選已在今年3月完工，預計今年8月每日處理量可增至100噸，另部分經由機械分選廠製成固體再生燃料送六輕燃煤鍋爐混燒發電、離島3縣市逐步推動設置倉儲式機械分類分選設施，減少轉運回台數量，預計明年底完工。

至於南投部分，張子敬說，南投線因規畫興建焚化廠時間較晚，且加強推動垃圾減量後，實際需求量已大盧減少，經評估垃圾轉運外縣市處理成本較興建焚化爐廠裡成本低，已無興建必要，南投縣政府也規畫生活垃圾處理朝「垃圾全分類技術」及「在地化」，建構具有垃圾自主處理能力的資源永續中心為原則。

張子敬表示，未來將持續協助南投縣垃圾處理，縣政府短期內也應妥善運用轄內既有垃圾掩埋場等設施，長期來說，應加速籌建自主垃圾處理設施，以解決轄內垃圾處理問題。

環保署表示，未來為與各相關部會共同合作執行「廢棄物管理及資源化行動方案」，配合淨零轉型關鍵戰略，積極推動資源永續利用，改善廢棄物處理量能不足問題，同時強化精進措施及提出修法展望，促進資源極大化、廢棄物極小化。