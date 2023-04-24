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勞動節3天連假郵局不營業 中華郵政：快捷照常投遞

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中華郵政指出，勞動節連假期間，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。示意圖。圖／本報資料照片
中華郵政指出，勞動節連假期間，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。示意圖。圖／本報資料照片

4月29日至5月1日勞動節連假中華郵政指出，連假期間，郵政快捷郵件照常投遞，不過各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

中華郵政表示，連假期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，惟為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全之郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件；另台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（桃園市大園區航勤北路18號），亦提供收寄國際快捷郵件服務。

中華郵政表示，惟因美國、歐盟27國、香港及日本郵政強制要求傳遞電子通關資訊(ITMATT)，寄往上述國家、地區之國際快捷商品類郵件請於營業日再至各局交寄。

中華郵政提醒，郵局設於全國各地之i郵箱、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務。

郵局 中華郵政 連假

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