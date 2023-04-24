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猴痘本土案例不斷增 猴痘疫苗3萬份登記額滿
近期猴痘本土案例不斷新增，上周更一口氣增加15例個案。疾管署4月10日起開放第二階段猴痘疫苗登記，疾管署副署長羅一鈞表示，3萬個名額於今上午10時39分額滿。
猴痘疫苗第一階段開放3000人登記，當天系統一開放，9分鐘馬上額滿。
其後猴痘疫苗再到貨1萬瓶，疾管署也在4月初開放3萬個名額提供登記。
目前3萬個名額登記額滿，登記平台已關閉表單填寫功能。
羅一鈞表示，下批猴痘疫苗2萬瓶、約可6萬人份，預計五月中下旬到貨。
猴痘疫苗接種對象包含正痘病毒屬實驗室操作人員、曾與猴痘個案有任何形式接觸者，以及近六個月內曾有過高風險性行為者等，或「猴痘疫情調查及接觸者追蹤指引之接觸者匡列處置原則」所列高暴露風險接觸者，和有特殊狀況報經疾管署同意者。
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