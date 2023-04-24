快訊

「嗨！營業中2」驚爆集體請辭！姚元浩、鬼鬼全不幹了

摩鐵棄屍2少女、再約傳播妹繼續開毒趴 男依「毒品、遺棄致死罪」送辦

俄烏戰爭一年後 軍事雜誌分析這些後勤問題值得國軍反思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

猴痘本土案例不斷增 猴痘疫苗3萬份登記額滿

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
猴痘疫苗。記者楊雅棠／攝影
猴痘疫苗。記者楊雅棠／攝影

近期猴痘本土案例不斷新增，上周更一口氣增加15例個案。疾管署4月10日起開放第二階段猴痘疫苗登記，疾管署副署長羅一鈞表示，3萬個名額於今上午10時39分額滿。

猴痘疫苗第一階段開放3000人登記，當天系統一開放，9分鐘馬上額滿。

其後猴痘疫苗再到貨1萬瓶，疾管署也在4月初開放3萬個名額提供登記。

目前3萬個名額登記額滿，登記平台已關閉表單填寫功能。

羅一鈞表示，下批猴痘疫苗2萬瓶、約可6萬人份，預計五月中下旬到貨。

猴痘疫苗接種對象包含正痘病毒屬實驗室操作人員、曾與猴痘個案有任何形式接觸者，以及近六個月內曾有過高風險性行為者等，或「猴痘疫情調查及接觸者追蹤指引之接觸者匡列處置原則」所列高暴露風險接觸者，和有特殊狀況報經疾管署同意者。

猴痘 疫苗 羅一鈞

延伸閱讀

新冠肺炎疫情處低點 羅一鈞：民眾仍維持佩戴口罩習慣

網路謠傳女看護照顧阿嬤染猴痘 羅一鈞：已排除

猴痘暴增！本土今增13例創新高 分布北部12例、南部1例

56歲廣東女染H3N8禽流感亡 羅一鈞提醒：出國避碰禽鳥

相關新聞

出國購物千萬要記得！近7成台灣人不知道「1規定」 入境忘記下場曝光

隨著各國國門陸續開放，許多人都趁此機會出國旅遊、購物，好好放鬆一下心情，但高達7成的國人並不知道回國時一項入境重要規定，一旦被海關查獲，帶回來的物品將會面臨課徵稅捐、甚至直接沒入的情形。

勞動節3天連假郵局不營業 中華郵政：快捷照常投遞

4月29日至5月1日勞動節連假，中華郵政指出，連假期間，郵政快捷郵件照常投遞，不過各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提...

把握好天氣 明晚鋒面通過有雨這區低溫降到19度

把握好天氣，未來一周有兩波鋒面影響，中央氣象局指出，周二（25日）白天前，天氣大致不錯，到了周二晚上到周三，本周第一波鋒...

猴痘本土案例不斷增 猴痘疫苗3萬份登記額滿

近期猴痘本土案例不斷新增，上周更一口氣增加15例個案。疾管署4月10日起開放第二階段猴痘疫苗登記，疾管署副署長羅一鈞表示...

肝病殺了路德維希？ 貝多芬遺髮再探秘

1827年以56歲之齡去世的貝多芬，一生飽受失聰、腸胃症、肝病等諸多健康問題困擾。

大腦與音樂間的關係 音樂人該知道的5個腦科學知識

過去數十年來，因為腦電儀、核磁共振等技術的進步，關於腦神經科學的各種研究愈來愈豐富，也讓人進一步開始探索大腦與音樂之間的各種關係…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦