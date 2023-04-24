組改降級跨部會協調監督不對等 原能會：請行政院協調

行政院通過組織改造方案，行政院原子能委員會改制為獨立機關核能安全委員會，從二級機關降為三級。立法院司法與法制委員會今天併案審查「核能安全委員會組織法草案」案，立委質疑管制位階或跨部會協調會不對等，另指出俄烏戰爭影響全球核能政策，認為台灣應跟上趨勢發展小型核電廠。原能會表示，跨部會溝通將請行政院協調，不會有問題。

國民黨立委鄭正鈐指出，原能會從二級降為三級是很大變革，與台灣能源政策有關，改組開宗明義就是配合廢核家園政策，但過去1年受到俄烏戰爭影響，天然氣、石油價格暴漲，全球都在思考核價值，不只是歐盟，美英法、捷克、波蘭等國家都重啟或延役核能廠。

鄭正鈐表示，台灣現在仍強調非核價值，但全球趨勢正在調整，亞洲市場如韓國，去年公布綠色分類指南，把小型核能模組納入新世代研發部門，是否我國能源政策也要因應全球趨勢做調整，原能會未來組改成核安會也有責任，不應全部推給經濟部。

原能會副主委劉文忠表示，這確實是經濟部權責，且民主國家要法展核能很難，尤其台灣地狹人稠。鄭正鈐反問，上述提到都是民主國家，對於核能政策都有調整，希望原能會內部要有溝通及考量，認為台灣應發展小型核能廠，另也對原能會從二級降為三級單位有所保留。

劉文忠回應，小型核能廠相對來說較為安全，但還是要看民眾能否接受，現在美國小型模組核能廠為核三廠的三分之一，但還是要看經濟部的考量及評估。

國民黨立委萬美玲指出，鑑於福島核災，鄰近台灣的南韓設立獨立機關，將階位提升，該機關可直接向總統報告核能問題，但台灣原能會組改後卻從二級降為三級，僅是為配合非核家園政策，質疑未來降級的三級核安會，面對二級機關的台電有監督不對等的情況，恐無法有效溝通、監督及管理。

劉文忠表示，不管是二級還是三級均為行政機關，將依法嚴格管制，台電或經濟部都是政府一員，須遵守法律；原能會組改會為獨立機關的核安會，未來若涉及其他部會會請行政院協調。

鄭正鈐進一步指出，組改後核安會為獨立機關，根據草案第3條第5項規定，核安會委員同一黨派人員不能超過二分之一，但部分人員就算無黨也可能傾藍或傾綠，針對委員的專業性及多元性，加上憂心委員多由行政部門派任，建議委員會的組成，行政體系以外的人員總數不能少於二分之一，確保核安會的獨立性。

劉文忠表示，目前草案都有充分考量上述因素，由於核安會未來為獨立機關，派人人員以專家、學者為主，因此本來行政體系以外的人員總數會超過二分之一，希望委員可以支持行政院版本。

國民黨立委曾銘宗表示，全球僅德國、義大利實施真正廢核，其他國家核能政策因俄烏戰爭有所調整，對於核能發展趨勢及全球廢核情況，還有原能會組改，從二級降為三級，國民黨認為有疑義不贊成，全部保留至協商。