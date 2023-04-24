運安會頻爆宮鬥躍版面 代理主委：同仁累積不滿情緒

運安會前主委楊宏智遭爆蹺班摸魚請辭後，副主委許悅玲暫代代理主委，群組對話流出，專委李綱也公開嗆聲許，內部鬥爭不斷，頻躍新聞版面。許悅玲表示，此事發生代表組織長期存在狀況，可能同仁累積不滿情緒多時，也不夠互信；群組則是「意見不同表述」，不會解讀內鬥或對嗆，是因每人角色不同認知不同所致。

運安會爆宮鬥風波，前主委楊宏智遭爆利用上班時間，搭公務車遠赴宜蘭泡湯訪友，甚至帶妻子飲宴，楊宏智請辭獲准，主委職缺由副主委許悅玲暫代。不過，楊宏智下台後，楊的學弟、運安會專委李綱也被爆，頻在群組公開嗆聲許悅玲，內部暗潮洶湧不斷。

立法院交通委員會今天邀請運安會代理主委許悅玲列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。由於李綱今也出席，兩人座位中間坐了一位運安會官員，成為現場媒體關注焦點。

時代力量立委陳椒華詢問，運安會內鬥、爆料這樣文化何時能結束？許悅玲表示，事件發生代表組織長期存在狀況，剛好在這時間點爆發。

國民黨立委洪孟楷質詢時也提到，運安會屢躍媒體版面，都是負面新聞，據媒體報載，運安會群組互相針鋒相對，還是「現在進行式」嗎？

許悅玲則強調，沒有高官內鬥，也沒有跟媒體爆料，群組是「意見不同表述」，不會解讀內鬥。對於媒體用「對嗆」形容，她又說，每人角色不同，以致認知不同，不認為這是對嗆或內鬥。

民進黨立委李昆澤質詢時也提及，運安會近期爭議不斷，內部互扯後腿；許悅玲表示，她2月14日臨時接了代理主委一職，媒體爆料事件後，內部士氣、情緒都低落，她會從管理方面改革。