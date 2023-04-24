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把握好天氣 明晚鋒面通過有雨這區低溫降到19度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局指出，周二白天前，天氣大致不錯，到了周二晚上到周三，本周第一波鋒面通過，北部、東半部天氣轉涼， 低溫降到「1字頭」19度。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片
中央氣象局指出，周二白天前，天氣大致不錯，到了周二晚上到周三，本周第一波鋒面通過，北部、東半部天氣轉涼， 低溫降到「1字頭」19度。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片

把握好天氣，未來一周有兩波鋒面影響，中央氣象局指出，周二（25日）白天前，天氣大致不錯，到了周二晚上到周三，本周第一波鋒面通過，北部、東半部天氣轉涼， 低溫降到「1字頭」19度，北部、東半部、中南部山區有局部短暫陣雨。周六晚至下周日，另一鋒面接近，天氣又趨不穩。

中央氣象局表示，今天基隆北海岸、東部沿海有長浪發生機率。周二（25日）白天之前，天氣大致不錯，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中部山區及南部地區有局部短暫對流性陣雨。

周二晚起至周三，鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣將會轉涼；水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫又稍回升；周四至周六白天各地多雲到晴，天氣較為穩定，僅北部山區及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

中央氣象局指出，周六晚至下周日，另一鋒面接近，天氣又趨不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

5月1日北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；2日、3日鋒面位於北部海面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。

氣象局 東北季風

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