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超前六都 北市HPV疫苗接種將納國一男性

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北市衛生局長陳彥元宣布，北市將推動國一男性接種HPV疫苗。圖／台灣年輕病友協會提供
台北市衛生局長陳彥元宣布，北市將推動國一男性接種HPV疫苗。圖／台灣年輕病友協會提供

國健署民國107年起提供國一女性公費接種人類乳突病毒HPV疫苗。然而，近年研究顯示，HPV除了導致女性子宮頸癌，也會造成男性口咽癌、肛門癌與陰莖癌。台北市衛生局長陳彥元22日出席台灣年輕病友協會舉辦的「聯合城市健康論壇」時宣布，北市將超前六都，開始推動國一男性接種HPV疫苗。

陳彥元表示，台北市市長蔣萬安要加強預防醫學政策，朝健康城市前進，故將推動國中男性免費施打HPV疫苗，成為六都第一。台北市議員張斯綱則說，癌症發生年齡越來越低，透過預防降低癌症發生率，加強推廣癌症篩檢、將國中男學生納入九價HPV疫苗接種對象，以及改善年輕族群的就醫困境等，都是未來努力目標。

新北市衛生局陳潤秋局長說明，新竹市HPV防癌政策包括「疫苗施打」及「篩檢」兩大重點。他表示，新北市民國89年起推動HPV四價疫苗讓國中女生全面施打，至今已造福20萬年輕女性。此外，新北市衛生局也針對30歲以下的年輕女性，以及沒有納健保的女性，提供免費子宮頸抹片篩檢。

台中市衛生局副局長陳麗娟則指出，台中市從民國94年起實施HPV國中女生全面施打，截至去年接種比例已達9成。她表示，未來將支持國健署爭取預算，將國中男性也納入免費施打對象。

「全球現已有47個國家提供男女共同施打HPV疫苗，因為不分男女皆有八成的機率接觸HPV病毒。」台大醫院婦產部主治醫師林芯伃指出，男性不僅同受HPV威脅，感染後的病毒清除能力更是低於女性；此外，研究顯示，英國、美國的HPV病毒相關的口咽癌發生率已超過子宮頸癌，且男性發生率高於女性。林芯伃說，男女共同接種HPV疫苗，能更進一步保護民眾遠離HPV病毒相關癌症。

疫苗 衛生局

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