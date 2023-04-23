休市已久蛋價明恢復報價 蛋商公會呼籲：別再私下加價

隨天氣轉暖、換羽母雞投入生產，依農委會最新雞蛋產銷資訊，日產蛋量回升至11萬2000箱（每箱200顆），休市已久的北市蛋商公會今表示，近期雞蛋產量日漸趨緩穩定，為穩定市場價格及產銷和諧，明天起恢復報價，呼籲蛋農蛋商以公會報價為基準，不要私下加價結算，盼黑市情況消失。

北市蛋商公會理事長林天來今發出聲明，近期雞蛋產量日趨穩定，農委會進口蛋也陸續進來，清明節過後，買氣稍減，以致雞蛋存量增加，中盤商出貨，無標準蛋價依據，因此建議從4月24日起，雞蛋售價恢復公告價格販售，批發價及產地價依舊為每台斤55元及45.5元。

林天來表示，產銷議價會議昨（22）日開會，為維持市場價格穩定及產銷和諧，明天開始，呼籲蛋農、蛋商依據報紙機制結算，不要繼續私下加價結算，以公會報價為基準。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，原本日產蛋率僅5至6成，目前回升至6成多，日產蛋量回升至11.2萬箱。現在回歸市場機制，過去黑市一箱喊到1400、1500元，如今產蛋率回穩，市況也有回跌，目前已跌到每箱1000元上下，希望所有會員遵守遊戲規則，不要再有黑市狀況，讓價格恢復正常。

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數為3073萬隻、日產蛋量11萬2000箱（每箱200顆），缺蛋狀況略微回升，但距離日供應消費量12萬4000箱，仍有不小距離；而洗選場洗選噴印進貨量3806萬顆、洗選噴印的數量為1618萬顆，數量均有回升，卻仍處相對低檔。