快訊

郭台銘深入綠色大本營 談民眾最想要的六個字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

休市已久蛋價明恢復報價 蛋商公會呼籲：別再私下加價

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市蛋商公會今表示，近期雞蛋產量日漸趨緩穩定，為穩定市場價格及產銷和諧，宣布明天起恢復報價。圖／聯合報系資料照
北市蛋商公會今表示，近期雞蛋產量日漸趨緩穩定，為穩定市場價格及產銷和諧，宣布明天起恢復報價。圖／聯合報系資料照

隨天氣轉暖、換羽母雞投入生產，依農委會最新雞蛋產銷資訊，日產蛋量回升至11萬2000箱（每箱200顆），休市已久的北市蛋商公會今表示，近期雞蛋產量日漸趨緩穩定，為穩定市場價格及產銷和諧，明天起恢復報價，呼籲蛋農蛋商以公會報價為基準，不要私下加價結算，盼黑市情況消失。

北市蛋商公會理事長林天來今發出聲明，近期雞蛋產量日趨穩定，農委會進口蛋也陸續進來，清明節過後，買氣稍減，以致雞蛋存量增加，中盤商出貨，無標準蛋價依據，因此建議從4月24日起，雞蛋售價恢復公告價格販售，批發價及產地價依舊為每台斤55元及45.5元。

林天來表示，產銷議價會議昨（22）日開會，為維持市場價格穩定及產銷和諧，明天開始，呼籲蛋農、蛋商依據報紙機制結算，不要繼續私下加價結算，以公會報價為基準。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，原本日產蛋率僅5至6成，目前回升至6成多，日產蛋量回升至11.2萬箱。現在回歸市場機制，過去黑市一箱喊到1400、1500元，如今產蛋率回穩，市況也有回跌，目前已跌到每箱1000元上下，希望所有會員遵守遊戲規則，不要再有黑市狀況，讓價格恢復正常。

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數為3073萬隻、日產蛋量11萬2000箱（每箱200顆），缺蛋狀況略微回升，但距離日供應消費量12萬4000箱，仍有不小距離；而洗選場洗選噴印進貨量3806萬顆、洗選噴印的數量為1618萬顆，數量均有回升，卻仍處相對低檔。

雞蛋 蛋價 農委會

延伸閱讀

農委會嗆向WTO告中國停我產品輸入 王鴻薇：一件都沒有

彰化雞蛋小農自銷 北部遊客見價格驚呼「哪a差這多」

蛋價漲太多 嘉義萬丹紅豆餅公明店4月底熄燈 客人遺憾：好滋味消失

大陸蛋價漲到每公斤47元歷史高位 官媒：飼料成本過高

相關新聞

一張圖看天氣！這日變天轉濕涼 鋒面通過低溫見「1字頭」

未來一周台灣將有兩波鋒面影響，中央氣象局指出，周二晚上到周三，第一波鋒面通過，北部、東半部天氣轉涼，低溫降到「1字頭」1...

新生兒B肝疫苗推手辭世 北榮前院長羅光瑞享嵩壽101歲

北榮今下午發出訊息表示，北榮前院長羅光瑞因多重器官衰竭，於4月21日在北榮安詳辭世，家屬隨侍在側，享嵩壽101歲。台灣肝...

1250ml及2000ml蘋菓西打今起都不能賣 桃衛生局：最重罰300萬

知名飲料「蘋菓西打」日前又被發現有不明沉澱物，桃園市衛生局周末動員稽查小組前往平鎮區工廠，確認問題產線已暫停生產，市府也...

禮儀師證照考題「比考台大還難」 議員轟：不合時宜

為提升殯葬服務素質，內政部規定一定規模業者應置專任禮儀師，資本額100萬以上就得設置1人，許多小規模業者老闆只好親自考照...

把握好天氣 明起水氣移入、周二晚變天

中央氣象局說，今天水氣稍減少，台灣附近大致為偏東風的環境，迎風面的北部、東半部地區雲量稍多，偶有零星飄雨的機率，中南部則...

休市已久蛋價明恢復報價 蛋商公會呼籲：別再私下加價

隨天氣轉暖、換羽母雞投入生產，依農委會最新雞蛋產銷資訊，日產蛋量回升至11萬2000箱（每箱200顆），休市已久的北市蛋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦