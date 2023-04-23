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端午前夕查物價 豬肉、雞肉、雞蛋列稽查重點

中央社／ 台北23日電
法務部新聞稿指出，物價稽查小組持續嚴密監控民眾關注的雞蛋價量，關於豬肉價格近期似有明顯漲幅，合理預期端午節前夕，豬肉需求量恐將再拉升，已於19日開會研議，預先防範，針對雞蛋、雞肉及豬肉等民生物資討論國內目前價量變化。聯合報系資料照／記者林澔一 攝影
法務部新聞稿指出，物價稽查小組持續嚴密監控民眾關注的雞蛋價量，關於豬肉價格近期似有明顯漲幅，合理預期端午節前夕，豬肉需求量恐將再拉升，已於19日開會研議，預先防範，針對雞蛋、雞肉及豬肉等民生物資討論國內目前價量變化。聯合報系資料照／記者林澔一 攝影

法務部今天表示，豬肉價格近期似有漲幅，合理預期端午節前夕，豬肉需求量拉升，跨部會物價聯合稽查小組為此開會研議，將雞蛋、雞肉及豬肉列為稽查重點，徹查價量阻不法。

法務部新聞稿指出，物價稽查小組持續嚴密監控民眾關注的雞蛋價量，關於豬肉價格近期似有明顯漲幅，合理預期端午節前夕，豬肉需求量恐將再拉升，已於19日開會研議，預先防範，針對雞蛋、雞肉及豬肉等民生物資討論國內目前價量變化。

新聞稿提到，這次開會由物價稽查小組召集人、法務部常務次長林錦村邀集行政院農業委員會、經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院消費者保護處等跨部會小組成員。

另外，物價稽查小組於21日以無預警方式，對於廠址位於台北市、桃園市遭檢舉的2家雞蛋大盤商等商家實施稽查，展現政府遏止不法哄抬物價及囤積的決心。

新聞稿並提到，民眾若有察覺商家、廠商有囤積居奇、不合理漲價或異常拋售等情形，都可以撥打0800-007007檢舉專線，提出檢舉。

法務部說，物價稽查小組將對產地價格波動原因及相關廠商有無對內囤積、對外哄抬、拋售等一併進行嚴查，只要發現涉及違法情事，將移由權責機關依法從重裁處，確保民生物價的穩定。

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