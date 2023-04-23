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一張圖看天氣 這天鋒面通過低溫見「1字頭」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周降雨示意圖。圖／中央氣象局提供
未來一周降雨示意圖。圖／中央氣象局提供

未來一周台灣將有兩波鋒面影響，中央氣象局指出，周二晚上到周三，第一波鋒面通過，北部、東半部天氣轉涼，低溫降到「1字頭」19度，北部、東半部、中南部山區有局部短暫陣雨；周六晚上到周日迎來第二波鋒面接近，目前預判不會直接通過台灣。

中央氣象局預報員林定宜指出，今天到周二（25日）白天，天氣大致不錯，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中部山區、南部地區有局部短暫陣雨。另外，他提醒，今、明兩天，基隆北海岸、東部沿海有長浪發生機率。

林定宜說，周二（25日）晚上到周三（26日），鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部天氣稍轉涼，高溫從28度降22度，低溫降到19度，北部、東半部、中南部山區局部短暫陣雨，鋒面快速通過，影響僅這一、兩天。

周四（27日）東北季風減弱，北部、東北部氣溫開始回升，各地多雲到晴，溫度約27度至29度，僅北部山區、東半部地區有局部短暫雨，中南部山區零星短暫陣雨。

周六（29日）晚上至下周日（30日），則有另一波鋒面接近，不過尚未直接通過台灣，北部、東半部、中南部山區局部短暫陣雨，其他地區多雲。

溫度方面，周二白天緩步回升，周二白天，北部高溫回升到28度、中部地區32度、南部地區32度、東部地區26度；低溫中部以北都是21度至22度、南部地區23度至24度、東部地區則是21度至22度。

周二晚上到周三，北部、東北部轉涼，大台北約19度至22度，北部地區19度至24度，中部地區21度至30度，南部地區也是23度至30度，東部地區22度至26度。

周四氣溫各地回升，北部地區19度至27度，大台北19度至25度，中部地區21度至30度，南部地區23度至30度，東部地區20度至25度。周五、周六氣溫持續回升，各地回升到30度以上，東部則約28度。

至於梅雨預測，林定宜表示，月底才會有較詳細資訊，目前統計來看，多半在5月中旬到6月中旬，是梅雨季中發生豪大雨最頻繁的時間。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象局提供
周二晚上到周三鋒面通過，北部、東半部天氣轉涼，低溫降到「1字頭」19度。圖／中央氣象局提供
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低溫 東北季風

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