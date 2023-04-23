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ChatGPT產出醫療報告 零接觸醫療有譜

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
衛福部草屯療養院心腦研究中心主任郭博昭23日表示，物聯網能進行「實時醫療數據監控」（Real Time Monitoring）。圖／台灣醒報
衛福部草屯療養院心腦研究中心主任郭博昭23日表示，物聯網能進行「實時醫療數據監控」（Real Time Monitoring）。圖／台灣醒報

物聯網技術、人工智慧改造醫界！腦科學學者郭博昭23日於腎臟醫學會的演講會表示，物聯網醫材在家就能提供實時醫療監控，減少病患前往診所的時間與金錢。醫師鄭仕群表示，ChatGPT已能協助醫生產出初步的醫療報告，而有程式能力的醫師能突破更多軟體限制，能應用更多工具。

物聯網醫材可省錢

「在沒有物聯網的過去，醫師可能需要一個禮拜才能得到病患檢測結果，但現在有了物聯網，幾乎是馬上就能取得資料，」衛福部草屯療養院心腦研究中心主任郭博昭表示，物聯網能進行「實時醫療數據監控」（Real Time Monitoring），隨時監測病患的身體數據，並進一步進行分析，還能協助醫師進行醫療決策。

他舉例說，過去民眾想要診斷呼吸睡眠中止症的話，就要支付高昂的費用，到睡眠中心睡一覺，等待診療的時間更長達三個月之久。郭博昭說，透過物聯網設備，民眾只要戴上簡易的儀器，在家睡一覺，就能有完整的線上報告，更包括呼吸中止的指數、身體缺氧等詳細數據，省去民眾大量的時間與金錢。

可實現零接觸醫療

郭博昭說，「人工智慧與物聯網」理論上不但能緩解偏鄉醫療問題，甚至也能緩解「零接觸醫療」的需求。但目前成本效應、民眾的接受程度都還不明確。對此，他也邀請50位社區的高齡民眾使用睡眠呼吸中止的穿戴式儀器。

他強調，結果顯示，社區長者對物聯網醫材有很高的接受度， 使用上也沒太大的問題，女性長者對醫療物聯網之參與度高於男性，成為社區推動新醫療科技的重要力量。

ChatGPT能讀醫學論文

林口長庚醫院內科部醫師鄭仕群說，ChatGPT技術持續發展，過去胡謅、資訊老舊等狀況已有改善。他說，醫界開始試著用ChatGPT來增進效率，如醫師能一邊進行超音波掃描，一邊讓ChatGPT收錄醫師的診斷內容，並彙整成相關的報告，大量減少醫事人員打資料的時間。

他指出，ChatGPT已經具有「網路插件」的功能，能夠ChatGPT結合最新網站的醫療資料或論文、限定資料的時間、地區的範圍，甚至能附上資料來源，減少資料錯誤。

鄭仕群說，如果把大量的醫療論文提供給ChatGPT進行訓練的話，就能給予醫師更好的診斷建議，但目前ChatGPT輸入內容有限，但如果有點程式能力的醫師就能使用API的方式來突破相關限制。

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