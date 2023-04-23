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寄養家庭嚴重不足 衛福部欲提升量能

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
衛福部社家署副署長李臨鳳（左一）23日於活動頒獎給獲獎的寄養家庭。圖／台灣醒報
衛福部社家署副署長李臨鳳（左一）23日於活動頒獎給獲獎的寄養家庭。圖／台灣醒報

寄養家庭量能不足，難以供應失依兒少！衛福部社家署副署長李臨鳳23日於活動指出，台灣每年約有4000多位失依兒少，但卻只有1348戶寄養家庭，盼能透過公開表揚推廣寄養家庭。現場還有大小提琴合奏、阿卡貝拉樂團「留聲樂團」演唱歌手蘇芮的歌曲《奉獻》，大小朋友紛紛隨著音樂打起節拍。

近年來由於家庭社會變遷，致有許多受虐、失依或家庭發生變故的兒童少年，無法在原生家庭生活，並由寄養家庭提供替代性照顧。衛福部於23日舉辦「112年全國績優寄養家庭獎勵表揚活動」，期能透過公開表揚32戶績優的家庭，並鼓勵更多家庭投入發揮愛心的行列。

李臨鳳向本次獲獎寄養家庭致謝表示，家庭是最適合孩童長大的地方，但許多家庭因為種種因素無法照顧自己的小孩，需要寄養家庭伸出援手。

她指出，台灣每年約有4000多位失依兒少，但卻只有1348戶寄養家庭，數目遠遠不足，希望政府、民間團體能一同推廣宣傳寄養家庭。李臨鳳更指出，112年「兒少替代性照顧政策」的預算更提高到2億8千萬，盼能讓更多人投入寄養家庭的行列。

本次共有32戶寄養家庭獲獎，其中包含曾經被寄養的孩子，長大成人後也投入成為寄養家庭，將愛心持續延續下去。

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寄養家庭 愛心 衛福部

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