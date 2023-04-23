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澎湖南方四方下水需報備 玩家學者抱持正面態度

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
西班牙籍教練Federico Davicino（小飛）在台創立台東帆船學校，辦理多項風帆教育與競賽活動。記者古和純／攝影
西班牙籍教練Federico Davicino（小飛）在台創立台東帆船學校，辦理多項風帆教育與競賽活動。記者古和純／攝影

高雄愛河4月起才開放民眾可下水進行遊憩活動，沒想到同一時間，澎湖南方四島國家公園修正水域遊憩活動規範，規定一般管制區及海域遊憩區須進行水上活動需事先申請，令親水民團質疑澎湖走倒退路與中央政策牴觸，對此，有水上玩家及學者提出不同觀點。

配合3年前行政院推行「向海致敬」計畫，自今年4月起，高雄市府海洋局開放愛河灣每天上午6時許至晚間7時許，讓民眾自行攜帶立式划槳SUP、獨木舟、泛舟艇等水上遊憩活動浮具，並穿著符合規定救生衣，經實名登記後，即可在愛河灣非動力水域遊憩活動區下水遊憩。

「目前每天皆有10餘人次提出下水申請」海洋產業科長莊士鋒表示，愛河灣在假日期間配置救生員2名，平日至少1名，適時安全戒備協助民眾，莊士鋒強調，「還河於民」就是讓民眾以最輕鬆安全的方式下水遊憩，因此，並未額外向民眾收取任何費用。

莊士峰表示，開放民眾水上遊憩自4月施行至今，「管理上並無任何難處」未來海洋局不排除招商擴大發展水上遊憩產業。不過，在此同時，澎湖南方四島國家公園同樣修正下水規範，卻是多加管制，引發民團不滿。

對此，台東大學體育系教授溫卓謀提出不同看法，溫卓謀常帶領學生前往綠島等地進行潛水等水域活動，他認為，國家親水政策朝向「全面開放、責任自負」，但近期山難及水上意外頻傳，令不少業務負責擔位𠄘受相當大的壓力。

「只要申請程序不要過度麻煩，簡單方便，不設定過多條件，我支持。」溫卓謀對於澎湖明令需事先申請的做法，抱持正面態度。溫指出，民眾經過申請，就會讓業務單位多加注意，甚至可預判該場域在當下海洋環境從事活動的風險，考量下水人次規模大小，必要設置基本緊急救護措施，猶如飛機起飛前會先向塔台報告，讓航管人員注意飛機動向。

曾帶領台東帆船學校學生前往澎湖進行風帆競賽的西班牙籍教練Federico Davicino（小飛）也提出看法，「澎湖是台灣發展水上活動相當進步的地方。」小飛認為，國家公園站在保護環境生態的立場，對於人數控管有其專業評估。

小飛進一步說明，以4年來他在台東創辦帆船學校的體認，台灣在「開放」定義上，與其他國家有些不同，「開放」等於「管理」，台灣從「禁止」到「限制」，從「限制」到「管理」，小飛認為已經邁出很大的一步。

小飛表示，國人對於開放政策，常認為是某單位作了安全性評估，規範如何去玩得以安全，但從國外觀點來看，這樣的「開放」，仍是一種「限制」，由於，各國民情不同，小飛認為，民眾應做好自我風險評估，讓國家能把自由與責任還給個人。

高雄市府開放愛河灣讓民眾能下水進行水域活動。圖／高雄市海洋局提供
高雄市府開放愛河灣讓民眾能下水進行水域活動。圖／高雄市海洋局提供

澎湖 愛河 台東

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