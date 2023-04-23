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新生兒B肝疫苗推手辭世 北榮前院長羅光瑞享嵩壽101歲

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
北榮前院長羅光瑞4月21日在北榮安詳辭世，家屬隨侍在側，享嵩壽101歲。圖／本報資料照片
北榮前院長羅光瑞4月21日在北榮安詳辭世，家屬隨侍在側，享嵩壽101歲。圖／本報資料照片

北榮今下午發出訊息表示，北榮前院長羅光瑞因多重器官衰竭，於4月21日在北榮安詳辭世，家屬隨侍在側，享嵩壽101歲。台灣肝膽腸胃科醫師暨肝病學權威，中央研究院院士陳培哲表示，台灣成為全球第一個全面接種B肝疫苗的國家，而且是第一劑是打在24小時內的新生兒身上，政策推行最重要的證據，就是北榮羅院長積極推動的臨床試驗計劃，獲得疫苗安全有效的科學證據，足以消除學界的疑慮、讓父母同意。

陳培哲表示，在1980年代要推行B肝疫苗注射，當時台灣是世界第一個推動疫苗要打在小小孩身上的，因為B型肝炎當時最多「周產期感染」，所以第一劑疫苗出生24小時內就要打，這與其他疫苗不同，是接種在非常小的孩子身上，雖然有初步研究知道可以這樣做，但當時台灣還沒有做過真正嚴格的研究，許多學者例如基礎免疫學學者，都有一些疑慮，擔心疫苗對新生兒不安全，所以就請羅院長在北榮作臨床試驗計劃，台大也有一個。

陳培哲說，當時羅院長非常支持，因為他深知防治B型肝炎的重要性，所以他很積極執行這個計畫，透過研究證實台灣的新生兒打這個疫苗是安全有效，可以預防B型肝炎，發表研究結果，用科學證據讓父母同意，也讓原本有懷疑的學者可以了解並且接受，讓疫苗接種計畫更有信心可以執行。

科技部「B型肝炎疫苗40周年」專網提及，羅光瑞醫師帶領榮總團隊，參考畢思理博士在國內的研究，重新設計一套結合免疫球蛋白被動免疫與肝炎疫苗主動免疫的研究。在當時的時空背景下，羅光瑞為了排除外界的疑慮，在疫苗試驗展開前，率先施打疫苗，並連同子女以及團隊都進行施打，以具體行動展示信心，而相關成果也成為當時衛生署「肝炎防治委員會」的重要決策依據。

「羅院長是很認真的學者，而且沒有派系之見，是台灣肝臟研究能夠跨院合作交流的關鍵。」陳培哲表示，羅院長的研究提供了推動B肝疫苗的重要證據，雖然自己沒有直接與羅院長合作研究，但是彼此相當熟，因為每次舉行肝病研究會，羅院長身體好的時候，都會來參加，面對後輩請教，他都會傾囊相授，完全沒有派系或門戶之見，不會像某些科別有台大、北榮兩大山頭的隔閡。

陳培哲表示，聽說羅院長退休後，還是會每個月回去榮總腸胃科聽教學演講，而且都坐在第一排，還會問問題，一直到80、90歲都是這樣，直到90幾歲跌倒以後，才比較少出來。這就是他面對學術和教學的態度，持續接收新知，但不只是聽而已，實在是一個非常值得敬佩的人。這樣一個臨床醫學上沒有派系隔閡之間、整合科研、終生教育學習的學者，肝病屆不論到哪裡都很敬佩他。

面對重量級肝炎學者一一離世，陳培哲說，後輩都很懷念他們，但他們自己，大概不會有什麼遺憾。因為他們要做的事情都有成果，未來要接手的人也都已經安排好了。下一代承接任務，繼續努力，「病毒性肝炎要變成罕見疾病，一、兩代是做不到的，可能需要四、五代的努力。」

北榮副院長、肝膽腸胃科主治醫師李偉強表示，羅院長退休後30多年來，仍回醫院參加腸胃科的晨會和期刊討論會，「風雨無阻喔，比學生還認真。」羅院長是很令人尊敬的長者，對於新知識的吸收不僅限於肝炎，還包腸胃肝膽，他都很好奇。羅院長也是一位循循善誘、不疾言厲色的老師，看到他來參加，大家雖然有壓力，但不會害怕，反而很喜歡他在現場提問，因為以他的智慧和高度，他的問題不是我們後輩能夠想到的。

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