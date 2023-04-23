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南投能高越嶺道西段落石 林管處示警籲高繞通過

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛能高越嶺道西段0.3K處落石較嚴重，南投林管處呼籲山友改採高繞的「雲天宮」替代路線通過。圖／南投林管處提供
南投仁愛能高越嶺道西段0.3K處落石較嚴重，南投林管處呼籲山友改採高繞的「雲天宮」替代路線通過。圖／南投林管處提供

南投仁愛能高越嶺道西段是熱門登山路線，但受近期山區雨勢影響，該路線易崩塌路段又見落石，又以0.3K處較嚴重，林務局南投林管處呼籲山友，若要通過，改採高繞的「雲天宮」替代路線，後續將研議該區段邊坡治理方案並整修。

南投林管處指出，「能高越嶺國家步道西段」在國內登山界頗負盛名，其路線上「天池山莊」有「五星級山屋」之稱，是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所，但該步道部分路段邊坡易受降雨、地震等因素崩塌，因此常有落石狀況。

其中，能高越嶺道西段0.3K、0.6K、6K及10K等屬於易崩塌地形，為山友行經須提高警覺的路段，而因近期幾波春雨，加上山區雨勢不小影響，部分崩塌地出現落石，尤其是屯原登山口0.3K至0.5K處較為嚴重，路基已被埋沒，無法通行。

南投林管處表示，由於該步道0.3K至0.5K處崩坍地上方殘留大量土砂，且持續落石、不穩定，為確保安全，暫時封閉部分路段，該處後續將研議該區段邊坡治理方案，待整修再開放通行，同時建議山友暫時改行高繞的「雲天宮」替代路線。

而該替代路線入口位於雲天宮下方100公尺處，須高繞通過崩塌路段，登山路線全長粗估增加約1.5公里，且得陡上陡下，步行時間增加約2小時，很耗時費力，登山民眾務必自行衡量時間及體能，同時呼籲山友切勿執意穿越崩塌區。

林管處也提醒，將進入梅雨季節，上山前務必先查詢氣象，有關能高越嶺道西段及天池山莊等最新路況或訊息，均公告山莊網站（ http://tconline.forest.gov.tw/ ），而前往山區切勿在崩坍地及附近停留，行經時應注意落石且快速通過，以策安全。

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