1250ml及2000ml蘋菓西打今起都不能賣 桃衛生局：最重罰300萬

知名飲料「蘋菓西打」日前又被發現有不明沉澱物，桃園市衛生局周末動員稽查小組前往平鎮區工廠，確認問題產線已暫停生產，市府也到全市大賣場、超市、便利商店、餐廳等地查核，共下架4118罐產品。衛生局強調，今起市面通路不得再販售「1250毫升及2000毫升」包裝的蘋菓西打，違者將依食品安全衛生管理法第47條規定，處3萬至300萬元罰鍰。

蘋菓西打繼2018、2019年出現不明沉澱物，日前再被爆料3月生產的蘋菓西打也有問題。衛生局21日起啟動稽查，周末也出動30人前往桃園平鎮區工廠，確認問題產線已暫停生產，另現場封存的4萬1237罐產品數量封條完整。

衛生局表示，稽查小組近日查核全市大賣場、超市、便利商店、傳統商店、中式宴席餐廳及經銷商等87個場域，總計下架4118罐 、8164公斤的蘋菓西打，衛生局也透過食品業者登錄系統資訊，發出電子郵件即時通知1萬家餐飲業者，確保所有疑慮產品全數下架。

衛生局表示，自今日零時起，市售通路不得再販售「1250毫升及2000毫升」包裝的蘋菓西打，違者將依食安全法處3萬至300萬元罰鍰；另消費者可憑今年4月23日前的發票或商品，向原購買通路辦理退貨退費，亦可透過大西洋公司退貨專線0800-241-548辦理退貨；民眾若發現違規事件，可撥打0800-285-000及全國食安專線1919反映。