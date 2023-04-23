快訊

新店摩鐵命案／兩女死者為未成年 疑開毒品趴用藥過量

屏東市路燈漏電竄進家戶 居民洗澡、洗碗都觸電

原物料漲太兇！彰化排隊名店「阿三肉圓」調漲5元，貢丸湯改為蝦丸湯

1250ml及2000ml蘋菓西打今起都不能賣 桃衛生局：最重罰300萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
蘋菓西打飲料底部日前又被發現不明沉澱物，桃園市衛生局持續要求各通路下架。圖／桃園市衛生局提供
蘋菓西打飲料底部日前又被發現不明沉澱物，桃園市衛生局持續要求各通路下架。圖／桃園市衛生局提供

知名飲料「蘋菓西打」日前又被發現有不明沉澱物，桃園市衛生局周末動員稽查小組前往平鎮區工廠，確認問題產線已暫停生產，市府也到全市大賣場、超市、便利商店、餐廳等地查核，共下架4118罐產品。衛生局強調，今起市面通路不得再販售「1250毫升及2000毫升」包裝的蘋菓西打，違者將依食品安全衛生管理法第47條規定，處3萬至300萬元罰鍰。

蘋菓西打繼2018、2019年出現不明沉澱物，日前再被爆料3月生產的蘋菓西打也有問題。衛生局21日起啟動稽查，周末也出動30人前往桃園平鎮區工廠，確認問題產線已暫停生產，另現場封存的4萬1237罐產品數量封條完整。

衛生局表示，稽查小組近日查核全市大賣場、超市、便利商店、傳統商店、中式宴席餐廳及經銷商等87個場域，總計下架4118罐 、8164公斤的蘋菓西打，衛生局也透過食品業者登錄系統資訊，發出電子郵件即時通知1萬家餐飲業者，確保所有疑慮產品全數下架。

衛生局表示，自今日零時起，市售通路不得再販售「1250毫升及2000毫升」包裝的蘋菓西打，違者將依食安全法處3萬至300萬元罰鍰；另消費者可憑今年4月23日前的發票或商品，向原購買通路辦理退貨退費，亦可透過大西洋公司退貨專線0800-241-548辦理退貨；民眾若發現違規事件，可撥打0800-285-000及全國食安專線1919反映。

衛生局 蘋菓西打 餐廳

延伸閱讀

桃園橡膠工廠凌晨大火 鐵皮倉庫製品付之一炬

加拿大政府和大眾汽車 將投資超過148億美元建設電池超級工廠

桃園八德工廠大火 延燒4小時撲滅無人傷亡

探討用AI檢查貨物 美國土安全部設任務小組

相關新聞

禮儀師證照考題「比考台大還難」 議員轟：不合時宜

為提升殯葬服務素質，內政部規定一定規模業者應置專任禮儀師，資本額100萬以上就得設置1人，許多小規模業者老闆只好親自考照...

1250ml及2000ml蘋菓西打今起都不能賣 桃衛生局：最重罰300萬

知名飲料「蘋菓西打」日前又被發現有不明沉澱物，桃園市衛生局周末動員稽查小組前往平鎮區工廠，確認問題產線已暫停生產，市府也...

把握好天氣 明起水氣移入、周二晚變天

中央氣象局說，今天水氣稍減少，台灣附近大致為偏東風的環境，迎風面的北部、東半部地區雲量稍多，偶有零星飄雨的機率，中南部則...

見證小漁村的崛起 走訪黃金+香料市集感受杜拜傳統風光

杜拜的現代奢華印象太強烈，經常讓人忘卻他們的原生在地文化，因此，到杜拜的舊城區走一趟，反而更能感受到杜拜真正的迷人風情！

手工古法黑糖 來自土地的甘甜原味

寒流來襲的3月清晨，北風捎來寒意與一絲絲的海鹹，山裡林木好像都還在賴床般縮瑟成一團。

都來自甘蔗！糖的多重宇宙 各種糖的差別是…

包含手炒黑糖及調和黑糖兩種，前者由甘蔗汁開始熬煮成漿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦