吃火鍋也沒咬硬物 臼齒忽斷裂 醫師：牙齒本有缺損
小安晚上和朋友聚餐，只是吃個火鍋，吃到一半並沒有咬任何硬物，臼齒就突然斷裂，令他非常驚慌。北市牙醫師公會常務理事温斯勇表示，會發生這樣這樣的情形，通常是因為牙齒做過根管過於脆弱，或是牙齒被蛀掉一大半，結構受損，不需要特別大的外力就足以斷裂。建議平時除了洗牙外，也可要求醫師進行X光檢查，提早進行補強治療計畫。
小安定期洗牙，斷齒前並沒有任何徵兆，牙齒斷掉的當下也不覺得酸痛，只覺得臉頰處空了很大一塊，並吐出了半顆臼齒。溫思勇表示，臨床上確實有滿多病患因牙齒斷裂而前來就診，通常都是因為牙齒本身已有相當的缺損導致。
他說，牙齒出現缺損主要有兩個原因，一是事前做過根管治療，牙齒已相當脆弱，病患卻沒有裝牙套將牙齒保護起來；二是因為蛀牙，牙齒被一點一滴的侵蝕，最終導致斷裂。
而病患事前沒有覺得酸痛，如是因為曾做過根管的因素，由於神經早已抽掉，因此病患沒有感覺。溫斯勇表示，病患往往認為疼痛已被解決，而不願繼續完成後續的治療計畫。但不是做完根管牙齒就不會繼續被蛀蝕，因此一定要做牙套保護。
若是因為蛀牙導致斷裂，病患卻不感到疼痛，溫思勇說，可能因為蛀牙的速度緩慢，神經慢慢壞死，因此病患並無太強烈的感覺。因此究竟是何種原因導致，醫師需要先觀察牙齒斷裂的情況才能決定下一步的治療方式，可能需要做牙套，甚至需要拔牙或做根管治療。
溫思勇表示，要避免牙齒因為受損突然斷裂，除了定期洗牙外，有些臨床上無法以目視觀察到的蛀牙，也可使用X光檢查，一方面找到曾經做過跟管而未做牙套的牙齒，或是找到細微的蛀牙，進一步補強。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言