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碳費恐拉高房價？ 環保署：建築業非初期徵收對象

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
我國預計最快明年下半年起徵收碳費，有不動產開發業者指建築成本高，憂心未來加上碳費，恐再拉高營業成本，甚至房價被轉嫁。本報資料照片
我國預計最快明年下半年起徵收碳費，有不動產開發業者指建築成本高，憂心未來加上碳費，恐再拉高營業成本，甚至房價被轉嫁。本報資料照片

配合2050淨零排放目標及國際趨勢，我國預計最快明年下半年起徵收碳費，但相關費率及徵收方式明年初才會進行討論，有不動產開發業者指建築成本高，未來加上碳費，恐再拉高營業成本，甚至房價被轉嫁。環保署今說，碳費徵收還在規畫中，碳費是為促進實質碳排減量，而非關注徵收金額，甚至造成成本轉移。

環保署日前表示，碳費費率將由碳費審議委員會討論，預估今年8月公布委員會設置要點草案、力拚年底完成法制、明年初進行費率討論、盼最快明年下半年起徵。有不動產開發業者憂心碳費徵收後恐增加營業成本，房價恐被轉嫁。

環保署今發出澄清稿表示，碳費徵收對象及費率將依據氣候變遷因應法（簡稱氣候法）第28條規定，針對國家溫室氣體長期減量目標及各期階段管制目標，分階段對排放溫室氣體的排放源徵收碳費，且訂定的費率需經碳費審議委員會來審議，目前規畫以分階段、先大後小方式逐步推動實施，而建築業並非初期碳費徵收對象。

而排放量大的製造業，依氣候法第29條規定，對於碳費徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等溫室氣體減量措施，能有效減少溫室氣體排放量並達指定目標者，得提出自主減量計畫申請核定優惠費率，以提供誘因鼓勵徵收對象積極減量；同時考量國內產業營運情形，提供足夠減量誘因，促進產業低碳轉型，達到減量目標。

環保署說，氣候法今年2月15日公布實施後，目前環保署針對碳費徵收費率及對象進行研議中，預定8月端出腹案與各界討論，碳費徵收的金額則將由審議會於明年上半年討論後決定、盼最快明年下半年起開徵。

環保署 建築 再生能源

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