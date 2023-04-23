鼓勵民眾填除化糞池 管線銜接至公共汙水下水道

公共汙水下水道工程持續推動與建置。內政部營建署指出，現有既存建物因興建時間較早，使用化糞池來進行簡易的汙水處理，易伴隨蚊蠅孳生與散發異味等問題。因此，營建署鼓勵民眾將住宅「化糞池填（廢）除」後，讓生活汙水可直接蒐集匯入汙水系統，提升居住環境品質。

營建署指出，各縣市正積極推動家庭污水用戶接管工作，經由住戶溝通來說明化糞池填除及管線銜接至公共汙水下水道的優點，來提升國內污水處理的整體效益。目前全國水資源回收中心有81座，截至今年3月底，公共汙水下水道用戶接管普及率已達41.64%。

營建署表示，除加速推動用戶接管外，另也與地方政府持續辦理「雨、汙水分流」工作，以避免汙水管線錯接到雨水排水管線，導致降雨時，大量雨水匯流至汙水系統，影響既有汙水處理效益。

營建署指出，為提升汙水用戶接管品質及依據下水道法相關規定，要求推動汙水用戶接管工程新發包的標案應設置專職下水道人員，而專職下水道人員應具備「丙級下水道用戶排水設備承裝技術士」或合格承裝技工資格，以確保施工品質。

因此，勞動部勞動力發展署技能檢定中心每年均辦理技術士技能檢定，今年度下水道用戶排水設備配管技能檢定，將於11月5日辦理學科測試，鼓勵有意從事相關工作的民眾可以報名考取技術士證照，相關資訊請參考勞動部勞動力發展署全國技術士技能檢定網站。