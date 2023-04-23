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正視氣候變遷教育需求 綠色和平籲納入教學、考試重點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為響應422世界地球日，綠色和平的Green Future氣候變遷環境教育團隊舉辦「氣候變遷教育高峰會」。圖／綠色和平提供
為響應422世界地球日，綠色和平的Green Future氣候變遷環境教育團隊舉辦「氣候變遷教育高峰會」。圖／綠色和平提供

為響應422世界地球日，綠色和平的Green Future氣候變遷環境教育團隊舉辦「氣候變遷教育高峰會」。綠色和平指出，氣候發雖提及各級政府應加強教育與宣導，以及規定學校應推動氣候變遷教育，但目前課綱仍未將氣候變遷納入重點教學或考試重點，盼政府正視氣候教育需求，讓氣候教育與素養走入課本與教室。

綠色和平舉辦氣候變遷教育高峰會，邀集熱衷環境、重視氣候變遷，從國小到大學、各科背景和專業的教育工作者，另邀起師大永續管理與環境教育研究所老師葉欣誠、台大大氣系老師陳維婷、氣候教育經驗30餘年的吳育雅，一起學習知識、分享教案、並討論氣候變遷教育的挑戰與希望。

綠色和平環境教育專案主任黃尚卿表示，面對著全球淨零碳排的壓力、氣候升溫的事實，除政策上的改變，也相信教育可以帶來的根本性的巨大改變。根據氣候法第42條提及各級政府應加強教育與宣導，同條第5項中也規定學校應推動氣候變遷教育，培養師資、研發與編制教材，培育未來因應氣候變遷之跨領域人才。

黃尚卿指出，但目前課綱仍未將氣候變遷納入重點教學或考試重點，教師「沒必要」教氣候變遷，教育尚未跟上氣候變遷的迫切腳步。

綠色和平表示，現今108課綱的教育體制下，氣候變遷被列入18項重要議題中的「環境教育」，但僅占其中五分之一的主題，重要性不高，只能仰賴老師自發性著手將氣候變遷議題帶入課程。

綠色和平表示，本次活動唯獨缺席的就是教育部，盼台灣的教育系統有盡快被動搖的一天，正視氣候教育需求，讓氣候變遷不再只是遙遠的議題，而是沒人應該忽略的知識與責任。

氣候變遷 108課綱 素養

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