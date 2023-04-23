木耳熱量低有飽足感 專家教你挑選撇步
木耳可以入菜或做成甜品，營養豐富。「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專說，吃木耳讓人有飽足感，又熱量低。具有Q彈及黏稠口感的水溶性膳食纖維，豐富的多醣體、礦物質、蛋白質，因此有「素中之葷，菜中之肉」的美名。
農糧署說，木耳分為毛木耳與黑木耳（川耳）兩種品種，毛木耳大小為10至15公分，背面密生柔軟短絨毛，質地較粗韌，口感有嚼勁。黑木耳大小為4至6公分，質地較軟嫩。
台灣目前主要栽培毛木耳，農糧署說，分為兩個品系黑耳及紅耳，多以木屑太空包栽培，產地在中南部，盛產期在秋天和冬天；但隨著栽培技術的進步，一年四季都能採收，民眾隨時都能吃到好吃的木耳。
農糧署教民眾新鮮木耳挑選撇步，挑選平滑有彈性、不軟爛黏稠，清香無異味、完整無破損，蒂頭呈現白色、色澤亮黑。表面擦乾放入密封袋，約可冷藏保存3至7天。
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