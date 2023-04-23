氣溫回升把握好天氣 周二晚起鋒面快閃這些地區降春雨

周末台灣附近的東北季風逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今天清晨各地的平地低溫17-20度左右，水氣也逐漸減少，各地天氣將以晴到多雲為主。

他說，今天白天北部高溫大約25-27度，中南部平地接近或來到30度，其中在中南部的內陸，有局部32度以上高溫，也因此容易下起午後陣雨。類似的天氣可以持續到周二白天，期間隨著風向變得比偏東，北部的高溫再回升1-2度。近期多是比較溫暖的天氣。

周二晚間到周三白天將有一道鋒面快速掠過台灣，李至晟說，這次的鋒面結構不像上次那麼好，位置也偏北，預測主要是中北部地區會有些短暫雨，南部雲量增多為主，只有山區有零星雨機會，這也才是比較常見的春雨型態。

氣溫方面，李至晟表示，因為雲量增多，周三白天高溫都會下降，其中以北部最明顯，會一口氣掉到21-23度，到周三晚上東北季風增強，也帶來微弱的涼空氣，北部的低溫會再度來到19-20度左右，迎風面持續有雨，是近期較為濕涼的時間。

李至晟說，中部影響就比較小，只有周三白天高溫降到25-27度左右，南部氣溫幾乎沒有變化。周四周五很快地隨著偏東到偏南風帶來暖空氣，又會回到類似近期溫暖穩定的天氣。