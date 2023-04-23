快訊

職人引路／放棄台積電工作並不傻 台大電機碩士闖出補教業一片天

MLB／敬禮！張育成本季第三轟出爐 又是2分砲

用AI生成車神舒馬克專訪挨批「沒品」 德雜誌女總編被炒魷魚

氣溫回升把握好天氣 周二晚起鋒面快閃這些地區降春雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天白天北部高溫大約25-27度，中南部平地接近或來到30度，類似的天氣持續到周二白天，期間隨著風向變得比偏東，北部的高溫再回升1-2度。近期多是比較溫暖的天氣。本報資料照片
今天白天北部高溫大約25-27度，中南部平地接近或來到30度，類似的天氣持續到周二白天，期間隨著風向變得比偏東，北部的高溫再回升1-2度。近期多是比較溫暖的天氣。本報資料照片

周末台灣附近的東北季風逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今天清晨各地的平地低溫17-20度左右，水氣也逐漸減少，各地天氣將以晴到多雲為主。

他說，今天白天北部高溫大約25-27度，中南部平地接近或來到30度，其中在中南部的內陸，有局部32度以上高溫，也因此容易下起午後陣雨。類似的天氣可以持續到周二白天，期間隨著風向變得比偏東，北部的高溫再回升1-2度。近期多是比較溫暖的天氣。

周二晚間到周三白天將有一道鋒面快速掠過台灣，李至晟說，這次的鋒面結構不像上次那麼好，位置也偏北，預測主要是中北部地區會有些短暫雨，南部雲量增多為主，只有山區有零星雨機會，這也才是比較常見的春雨型態。

氣溫方面，李至晟表示，因為雲量增多，周三白天高溫都會下降，其中以北部最明顯，會一口氣掉到21-23度，到周三晚上東北季風增強，也帶來微弱的涼空氣，北部的低溫會再度來到19-20度左右，迎風面持續有雨，是近期較為濕涼的時間。

李至晟說，中部影響就比較小，只有周三白天高溫降到25-27度左右，南部氣溫幾乎沒有變化。周四周五很快地隨著偏東到偏南風帶來暖空氣，又會回到類似近期溫暖穩定的天氣。

另一個要留意的地方就是空氣品質，李至晟說，近期的東北風其實有挾帶輕微的境外汙染，讓台灣附近的細懸浮微粒背景濃度偏高，北部地區跟宜蘭花蓮都是普通等級；中南部加上位在背風面，擴散條件比較差，未來幾天都有機會亮起代表對敏感族群不健康的橙燈。

今天白天北部高溫大約25-27度，中南部平地接近或來到30度，類似的天氣持續到周二白天，期間隨著風向變得比偏東，北部的高溫再回升1-2度。近期多是比較溫暖的天氣。本報資料照片
今天白天北部高溫大約25-27度，中南部平地接近或來到30度，類似的天氣持續到周二白天，期間隨著風向變得比偏東，北部的高溫再回升1-2度。近期多是比較溫暖的天氣。本報資料照片

高溫 東北季風

延伸閱讀

把握好天氣 明起水氣移入、周二晚變天

影／最強春雨也沒用 高雄觀音湖乾涸見底魚屍遍布

梅雨鋒恐延後？ 賈新興指還有春雨「午後降雨範圍廣」

接下來還有春雨嗎？這兩天是關鍵 鋒面快閃各地陰陣雨

相關新聞

把握好天氣 明起水氣移入、周二晚變天

中央氣象局說，今天水氣稍減少，台灣附近大致為偏東風的環境，迎風面的北部、東半部地區雲量稍多，偶有零星飄雨的機率，中南部則...

營運成本增 客運業喊漲平均9％

隨著油價、人事等營運成本增加，國光客運表示，將從七月一日起，針對十多條中長途路線分階段調整票價，漲幅不超過一成。公路總局...

網紅醫師團購爆內戰 北市要查是否違法

臉書粉絲團擁有廿二多萬追蹤的網紅麻醉科醫師邱豑慶，近期開團販售耳、額溫槍，卻被反應產品測不準，邱事後處理失當，刪留言、比...

大甲媽遶境進香恢復躦轎底 醫：其實很擔心「這件事」

大甲媽展開9天8夜遶境之旅，並恢復躦轎底，遶境沿路人潮眾多，大家感受新冠疫情好像已經過去了。但感染症醫學會名譽理事長黃立...

醫師團購／楊志良：醫師不適合代言或廣告

麻醉科醫師邱豑慶、牙醫師史書華、小兒科醫師蒼藍鴿等，愈來愈多網紅靠醫師的專業光環，打響知名度，帶貨賣產品，將流量變現。醫...

氣溫回升把握好天氣 周二晚起鋒面快閃這些地區降春雨

周末台灣附近的東北季風逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今天清晨各地的平地低溫17-20度左右，水氣也逐漸減少，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦