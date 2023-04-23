現省197！拿坡里「超級戰斧雞腿」 每支半斤重
喜歡吃雞腿嗎？即日起至4月24日期間，「拿坡里」推出「超級戰斧雞腿桶」，每支超級戰斧雞腿重量均超過半斤，每桶4支，優惠現省197元。另外至4月26日前消費滿額，還可加贈「貓爪抓x喜憨兒聯名資料夾」。
「超級戰斧雞腿」選用國產連腿排大雞腿，每支都超過半斤重，經按摩入味後再裹上獨家義式炸雞粉，現點現炸，外皮酥脆內多汁，而且業者還號稱「比臉還大」。「超級戰斧雞腿桶」限時供應至4月24日為止，包括拿坡里披薩店、拿坡里炸雞專賣店均有販售，原價596元，特價399元。
除此之外，即日起至4月26日期間，凡至拿坡里披薩店、炸雞店內用或外帶單一套餐，金額滿599元，即可獲得「貓爪抓x喜憨兒聯名資料夾」1個，送完為止。外送平台點購指定套餐，同享加贈「貓爪抓x喜憨兒聯名資料夾」1個。活動期間凡送出一個聯名資料夾，拿坡里加碼捐5元給喜憨兒基金會，邀請民眾一起關心喜憨兒。
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