現省197！拿坡里「超級戰斧雞腿」　每支半斤重

喜歡吃雞腿嗎？即日起至4月24日期間，「拿坡里」推出「超級戰斧雞腿桶」，每支超級戰斧雞腿重量均超過半斤，每桶4支，優惠現省197元。另外至4月26日前消費滿額，還可加贈「貓爪抓x喜憨兒聯名資料夾」。

「超級戰斧雞腿」選用國產連腿排大雞腿，每支都超過半斤重，經按摩入味後再裹上獨家義式炸雞粉，現點現炸，外皮酥脆內多汁，而且業者還號稱「比臉還大」。「超級戰斧雞腿桶」限時供應至4月24日為止，包括拿坡里披薩店、拿坡里炸雞專賣店均有販售，原價596元，特價399元。