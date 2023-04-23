把握好天氣 明起水氣移入、周二晚變天
中央氣象局說，今天水氣稍減少，台灣附近大致為偏東風的環境，迎風面的北部、東半部地區雲量稍多，偶有零星飄雨的機率，中南部則為多雲可見陽光的天氣，午後山區及近山區平地有局部短暫陣雨。
今天各地清晨低溫20到24度，白天氣溫略微回升，新竹以北及宜花高溫25、26度，其他地區高溫可以來到27到31度，南部近山區溫度會再更高一些，中南部日夜溫差稍大，早出晚歸留意溫度的變化。
明天至周二白天台灣附近為微弱的偏東風，華南地區仍然有水氣斷斷續續往東移出，北部及東半部地區有零星短暫雨，中南部地區為多雲可見陽光的天氣，午後山區及近山區平地有局部短暫陣雨。
氣象局說，周二晚起至周三鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣明顯轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
周四至周六東北季風逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風至東南風，氣溫逐日回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
氣象局說，30日、5月1日另一鋒面接近，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；5月2日花東地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；春季天氣變化快速，預報不確定性大，隨時留意最新天氣資訊。
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