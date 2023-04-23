大甲媽遶境進香恢復躦轎底 醫：其實很擔心「這件事」

大甲媽展開9天8夜遶境之旅，並恢復躦轎底，遶境沿路人潮眾多，大家感受新冠疫情好像已經過去了。但感染症醫學會名譽理事長黃立明提出警告，「千萬不要認為疫情已經過去了」，而掉以輕心，現在正有「大角星」（Arcturus）變異株正在美國、印度傳播，雖然還沒有進來台灣，但遲早都會入境，大家繞境時一定要注意防疫，保護自己。

黃立民說，多數國家進入後疫情時代，但美國、印度、英國、澳洲、加拿大等國近日又出現新一波確診潮，此波最新變異株為XBB.1.16、又稱為「大角星」，此變異株源自於Omicron變異株，且認為這是能讓第一代疫苗無防護力的病毒株。呼籲民眾應做好個人防護，注意勤洗手，進出人潮擁擠場所戴口罩以防感染。

黃立民說，雖然國內新冠疫情平緩，但國際又出現新變異株，代表疫情還沒有過去，各國仍持續觀察新變異株的臨床住院率、重症率及死亡率的嚴重程度，以及人類對此病毒的防護能力，若疫情出現明顯上升情形，這時可能需要關注。

據指揮中心統計，國內目前累積14例「大角星」個案，皆為境外移入，暫無本土個案，包含上周最新公布11例，主要來自日本、泰國。分析全球變異株分析，「大角星」占比以從1%升至4%，美國更是占7%，且有增加趨勢，目前新冠疫苗仍有保護效果，重症及住院率並無上升，但傳播力較強，仍是待觀察變異株。