DNA催生魅力城市 蘇俊賓：用同理心思考政策、創造共識

桃園市副市長蘇俊賓今天前往台北市松山文創園區，出席「2023永續設計行動年會-永續城市論壇」，以「注入韌性：DNA催生一座魅力城市」為主題，提出跨界整合、上下游串聯、數據治理等策略，分享桃園如何從關鍵議題中提出解方。

出席論壇的還有台北副市長李四川、新北副市長劉和然，與蘇俊賓各自分享打造韌性城市治理經驗後，3人也暢談北北桃共同生活圈的合作議題。

主辦單位提問，推動永續發展的過程勢必影響部分民眾或組織的權益與便利，甚至會得罪人。蘇俊賓提出另一個觀點，指出永續推動的過程並不是零和思維，政府推動各項政策配套時，如果可以進到利害關係人的角度以同理心思考，進而創造出彼此對於中長程目標的共識，會是政策能否順利推動的關鍵。

蘇俊賓表示，不同的城市，有不同的條件，所以首先要充分瞭解自己的城市，才能夠發揮城市的優勢，創造城市的韌性。所以他觀察桃園的多項關鍵數據看似各自為政，但仔細觀察又可以發現其中皆有所關聯，因此與其展現好看的數據，更必須重新思考善用這些數據，發展專屬桃園的特色與競爭力，才能打造韌性、永續的城市。

他以桃園為例，近年來桃園人口數不斷增加目前已有229萬人，同時也是多元族群的大城，包括移工、新移民、新住民及都會原住民等都是桃園的主流族群之一，桃園的生育率也是六都最高；此外，桃園目前不但有35個工業區，工業產值近3兆也是全國最高。

他透過拋出命題的方式與現場來賓分享桃園的解方，例如「多元」是桃園的課題還是優勢？桃園這個族群多元城市下的友善與公平環境為何？工業密集、人口密集、交通密集的淨零典範會是什麼？首先在交通韌性思維方面，他認為必須思考平均通勤時間、平均通勤里程或人均碳排，因此除了交通局，捷工局、環保局及都發局等相關單位，都應加入大眾運輸的思維與規畫，讓10%至20%民眾能改搭乘大眾運具，這些民眾可能增加個人的通勤時間，卻可以讓交通紓緩，減少其他人的單位通勤時間與單位通勤碳排，如此整體政策就是高度划算，而桃園推動「幸福里程30K」交通政策，也是同樣的邏輯。

此外，桃園要成為一個韌性城市，他強調資源的配置要公平且友善，各單位不能各自本位，政策需要跨單位互相呼應。桃園近來推動「國中小營養午餐免費」等政策，因為桃園新手媽媽與小家庭為數眾多，相對的負擔也高，因此需要市府協助推動跨世代公平；同時必須思考人口永續面向，透過各項政策吸引更多民眾來到桃園、願意在桃園生育，人口紅利也會提升城市的整體競爭力與永續發展，而非僅是單一福利政策思維。

在韌性城市的思維縱深方面，蘇俊賓建議，針對每個議題必須思考上下游政策的關聯性，並以功能單位串聯相關作為，以便後續進行數據治理。若以「桃園市擴大肺癌篩檢計畫」為例，桃園針對4類肺癌高風險因子的市民，提供免費肺部低劑量電腦斷層篩檢（LDCT），這些數據同時可讓環保、勞動、交通、衛生局找出肺癌潛在環境，並掌握各族群風險資料庫，包括特定職業或工業區，後續更可作為推動政策及資源配置的依據。所以在推動政策後，看似得到了公共衛生數據，其實也得到了環境數據。

他強調，數據治理的核心邏輯為瞭解關鍵指標，並且需要預先部署、跨界參與，透過數據回饋才能有效進行數據治理。