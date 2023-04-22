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影／高山症多危險？醫師曝：有這些症狀24小時內致命
雪山翠池山屋和能高安東軍縱走山域事故，造成2死1失蹤，都和高山症有關。竹山秀傳醫院院長莊碧焜說，高山症是指人體在高海拔所引發症狀，最常見是氣壓低造成頭痛、噁心嘔吐，但嚴重時會引發腦水腫、肺水腫，未獲得迅速治療，並往山下撤退，都有致命風險。
為了改善高山醫療，竹山秀傳醫院成立玉山醫療隊，長期在排雲山莊駐點，提供山友醫療服務。除了摔倒、骨折等外傷，最常見的就是高山症，根據醫療隊統計，將近59%的高山症患者有頭痛症狀，部分也會出現腸胃道症狀。
莊碧焜說，輕微的高山症患者，經醫師檢查與給予症狀治療，都能舒緩症狀，但嚴重的高山症，需要用攜帶型加壓艙救治，提升患者周遭氣壓，降低症狀後，盡速送下山。
高海拔環境對體力、適應力都是挑戰，每個人都有可能出現高山症，但有心衰竭、肺動脈高壓、心絞痛、鐮刀形貧血、肺功能不良者，危險性較高。
竹山秀傳急診室主任洪順世說，在排雲山莊最常見的高山症，大多是山友從平地馬不停蹄趕到排雲山莊，加上前一夜睡眠差引起。因此，漸進式登山很重要，先在1、2千公尺山區待一天，再到3千公尺高山，可大幅減少高山症發生，或是登山前向醫師諮詢，提前「丹木斯」等藥物，也有預防效果。
遇到高山症時，輕微的頭痛、噁心可透過給氧、休息緩解。但出現步態不穩，是腦水腫最常見的症狀；如果會喘、痰中含血絲，則是肺水腫，腦水腫和肺水腫就需要妥善治療並迅速降低海拔高度，持續惡化24小時內就可能致死。
南投林管處也表示，實務上高山症發作時，最好的治療方法就是下山，盡快移動到低海拔的地方，讓症狀減輕。
陳姓資深山友也說，預防高山症除了藥物，心態也很重要，遇到惡劣氣候或身體狀況不佳，就不要勉強登山，一旦失溫、受傷甚至迷路慌亂，身心狀態都可能急遽惡化導致高山症發作，讓自己陷入險地。
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