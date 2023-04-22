洗選蛋也中標！食藥署驗出禁用「乃卡巴精」 揪這6家用藥違規

衛生福利部食品藥物管理署近日公布市場雞蛋動物用藥稽查結果，抽驗共653件市售雞蛋，6件不合格蛋品中，有2件驗出不得檢出的藥物飼料添加劑「乃卡巴精」，均已進行裁處。

食藥署聯合各地方政府衛生局，自去年至今年3月期間，針對進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽驗市售雞蛋共653件動物用藥殘留情形，近日公布稽查結果。

稽查的653件市售雞蛋中，有6件不合格，合格率99.1%。其中，彰化縣坤展畜牧場的啟信洗選新鮮蛋、屏東縣永隆牧場的雞蛋，各被檢出乃卡巴精0.03ppm、0.05ppm不合格，依規定為不得檢出。

另外，彰化縣綠生活畜牧場的土雞兒優質巨霸蛋、苗栗縣徐姓業者的牧草酵素蛋、彰化縣益禽畜牧場的雞蛋（白）及彰化縣瑞成畜牧場的（綠農）土雞蛋，則是分別被檢出氟甲磺氯黴素、磺胺喹啉、三甲氧芐氨嘧啶、磺胺嘧啶等動物用藥殘留違規。

至於農藥殘留部分，根據食藥署公布稽查結果，這次共504件檢驗，檢驗結果均合格，合格率100%。

根據食品工業發展研究所資料，乃卡巴精是常用驅蟲藥物，經動物試驗，並未發現有致癌、致畸胎及胚胎毒性，但高劑量可能導致腎臟內沉澱結晶，傷害腎臟；依衛福部公告「動物用藥殘留標準」規定，蛋品中不得檢出乃卡巴精。